Cote d'Ivoire: Sara 2023 - Africa Global Logistics présente ses solutions de logistiques

Agl (Africa Global Logistics) à travers ses filiales en Côte d'Ivoire, dont Agl Côte d'Ivoire, Abidjan Terminal, Sitarail, Côte d'Ivoire Terminal et Terra, participe à la 6ème édition du Salon International de l'Agriculture et des Ressources Animales d'Abidjan (Sara) qui se tient du 29 septembre au 08 octobre 2023, à Abidjan.

L'événement qui rassemble plus de 6 500 professionnels représentant 30 pays, offre à l'entreprise l'opportunité de présenter ses solutions de logistique multimodale, au bénéfice des filières agricoles du continent. La multinationale lors d'un passage sur son stand d'un groupe de journalistes, dit offrir en effet, une large gamme de services de transports terrestre, maritime, aérien et ferroviaire. Elle affirme disposer d'infrastructures dédiées au traitement, au stockage et à l'exportation des produits agricoles (cacao, noix de cajou et coton).

Certifiée Tapa pour la sûreté du fret ainsi que pour le transport et la logistique, Agl dit garantir la qualité de son circuit logistique et la sécurité de ses entrepôts ; et propose des solutions conformes aux normes internationales les plus exigeantes. Elle déploie avec le concours des acteurs financiers, des mécanismes de facilitation de l'accès aux financements pour les producteurs et exportateurs agricoles, à travers la tierce détention.

« Le Sara, nous offre une opportunité unique de présenter à tous les acteurs des filières agricoles d'Afrique nos services, nos innovations, mais aussi notre expertise pour le développement des filières agricoles. Grâce aux synergies opérationnelles que nous avons su développer entre nos différentes filiales en Côte d'Ivoire, nous sommes capables d'offrir à nos clients du secteur agricole, des services de logistique multimodale (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire), afin de mieux répondre à leurs besoins », a déclaré Pierre Bellerose, directeur régional d'Agl (Côte d'Ivoire-Burkina Faso).