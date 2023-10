Sénégal: Bambey /Candidature d'Amadou Ba - Le maire Ibrahima Fall valide

Le maire de la commune de Keur Samba Kane Ibrahima Khalil Fall valide le choix du Premier ministre Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux prochaines élections présidentielles du 25 février 2024. Selon lui, la candidature est justifiée par son parcours académique et administratif.

La candidature du Premier Ministre Amadou Ba est, selon le Maire de la commune de Keur Samba dans le département de Bambey, justifiée politiquement parce que voulue et soutenue par la coalition Benno Book Yaakaar mais aussi par le parcours académique et administratif de l'homme qui a gravi tous les échelons pour mériter le sacre d'aujourd'hui.

Le choix, dit-il, procède d'une pleine et totale mesure des défis économiques, de sécurité et de stabilité eu égard à la place que doit occuper le Sénégal dans l'économie mondiale en tant que pays producteur de pétrole et de gaz. Il s'agit selon lui d'un homme mesuré, pondéré, doté d'une haute conscience du service public et de l'intérêt général et d'un diplomate ayant une bonne compréhension et maîtrise des enjeux des relations du Sénégal avec les autres pays, les organisations bilatérales et multilatérales. « Donc, il est le candidat qui peut hisser et maintenir le Sénégal dans le peloton des pays dont les voix portent sur ce monde ».

Qui plus est, a-t-il relevé, « La victoire du candidat Amadou Ba est une solution urgente du fait qu'elle porte et assure la continuité de la politique et les projets du Président Macky Sall et ses alliés depuis 2012. Cette victoire sera rendue largement possible parce qu'elle aura comme socle le bilan élogieux du PSE (Plan Sénégal émergent) qui a permis de réaliser des infrastructures de toutes sortes, des avancées notoires pour la réduction des inégalités iniquités sociales ».

Et de conclure : « Pour toutes ces raisons porteuses d'espoir et d'avenir meilleur pour les filles et fils de notre pays, nous supportons sans réserve la candidature du Premier Ministre Amadou Ba a la prochaine élection présidentielle ». Le maire de Keur Samba lance aussi un appel aux Sénégalais de tous bords, du Baol et précisément de Bambey à faire de même pour poursuivre et parachever les nobles ambitions du Président Macky Sall et den sa coalition pour le Sénégal.