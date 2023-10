Madagascar: Filière cacao - Le Chef chocolatier Cédric Guillon en visite à Madagascar

La première chocolaterie-école à Madagascar dénommée « Edenia » s'enquiert des expériences d'un professionnel dans le domaine du chocolat qui est en provenance de Suisse.

Il s'agit du Chef chocolatier Cédric Guillon qui est en visite à Madagascar. « Disposant d'un certificat fédéral de capacité, je suis à la fois pâtissier, confiseur, glacier, chocolatier et traiteur. Je me suis lancé dans le métier de chocolatier depuis 1991. Et j'ai commencé à former des formateurs en apprentis depuis 2004 », a-t-il confié lors de sa rencontre avec la presse, hier, dans les locaux de la chocolaterie-école Edenia à Nanisana.

Ce Chef chocolatier suisse est ainsi venu partager ses expériences et son savoir-faire auprès des apprentis fréquentant cet établissement de formation. : « Ce sont notamment des compléments de formation puisque je trouve qu'ils bénéficient déjà d'une bonne formation en matière de fabrication de chocolat artisanal », a-t-il exprimé.

Pièces montées

Cet expert suisse leur a, entre autres, appris la technique de montage en chocolat de couverture. « Certains apprenants, au sein de cette chocolaterie-école, ont un côté artistique merveilleux. Quand on maîtrise les bases de ce métier de chocolatier, il n'y a plus de limite à la création. Être un chocolatier, c'est un travail de mise en place et de préparation », a-t-il enchaîné.

A peine arrivé en terre malgache, ce Chef chocolatier suisse en la personne de Cédric Guillon, a apporté sa contribution lors de la participation de cet établissement de formation à la 5e édition de la Foire Internationale de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche. Cette manifestation économique de grande envergure s'est tenue récemment au parc des Expos à Tanjombato. : A cette occasion, « nous avons obtenu de nombreux contacts tout en tissant des partenariats pour des futures collaborations. Et toutes les créations de nos apprentis ont ravivé les visiteurs », a déclaré Achille Rajerison, le directeur de cette chocolaterie-école.

Il est à noter que des artisans chocolatiers formés y ont également exposé leurs propres créations. D'autres ont pu développer une clientèle potentielle à travers le commerce en ligne. Toujours dans le cadre de la visite de ce Chef chocolatier suisse à Madagascar, il a accepté de dispenser un cours spécial de pièces montées en chocolat aux apprentis. Pour sa part, Ravaka, une des apprentis a témoigné qu'elle a appris de nouvelles techniques pour ne citer que la technique de tempérage, dans le cadre de ce partage d'expérience effectué par le Chef chocolatier Cédric Guillon.