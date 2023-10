Madagascar: Hery Rasoamaromaka - « Les gens ne vont plus se sacrifier »

Le gouverneur d'Analamanga et non moins Secrétaire national du parti TGV, Hery Rasoamaromaka, a tenu une conférence de presse, hier, en son bureau à Ambohidahy. Il a fait état de la situation qui règne dans le pays actuellement. « On devrait laisser passer les élections ». Et de continuer « les Malgaches ne seront pas sujets à la guerre tribale » tout en soulignant au passage que « les gens ne vont plus se sacrifier.

Le peuple n'a plus besoin de troubles. Nous sommes dans un Etat de droit ». Sur un tout autre sujet, le gouverneur d'Analamanga de faire savoir que « c'est la loi qui a mis en place la Haute Cour Constitutionnelle et la Commission électorale nationale indépendante. Et de quel droit doit-on dire qu'on devrait les changer ? ».

Il a tenu d'ailleurs à rappeler que si on a procédé au tirage au sort c'est que l'on est consentant. S'adressant notamment aux 11 candidats. Il estime, par ailleurs, que « ce collectif aurait dû présenter un seul candidat. Ce qui n'est pas le cas ». Le secrétaire national du parti TGV juge, en outre, que leur candidat à la prochaine élection présidentielle sera élu au premier tour.