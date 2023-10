Madagascar: Réunion avec le cadre de partenariat - Relance et poursuite des activités de coopération avec les bailleurs

Continuité. Les partenaires économiques et financiers continuent de travailler avec le gouvernement collégial qui assure, par ailleurs, l'intérim de la Présidence de la République.

Une réunion sur le cadre d'un partenariat multi-bailleurs s'est tenue, hier, au ministère des Affaires étrangères à Anosy.

Point de départ

Dirigée, par le ministère de l'Economie et des Finances, cette séance de travail avec la communauté des bailleurs de fonds fait suite à la signature des nouveaux termes de référence du cadre de partenariat multi-bailleurs entre le gouvernement malgache et l'ensemble des partenaires techniques et financiers intervenants dans le domaine des finances publiques le 30 juin dernier.

Une réunion qui fait office de point de départ pour la relance et la poursuite des activités dans des conditions plus adaptées et propices à la performance pour Madagascar avec l'appui des PTF dans le domaine des finances publiques. Les techniciens des deux parties ont planché sur la recherche d'une meilleure harmonisation des interventions des partenaires, ainsi que l'alignement de leurs appuis sur les politiques nationales.

Une occasion, en somme, de renforcer le dialogue par une présentation réciproque des engagements et réalisations de chaque partie afin de déboucher aux pistes d'amélioration de la coopération et ainsi à une meilleure synergie dans l'appui aux finances publiques et aux réformes relatives.

Objectifs

On rappelle que le cadre de partenariat multi-bailleurs est la finalité de deux ans de travail durant lesquels le gouvernement malgache s'est appliqué dans la mise à jour des termes de références du cadre en question dans le domaine des finances publiques.

Les objectifs, étant, entre autres, d'assurer l'efficacité, la coordination et l'alignement des appuis proposés par les partenaires avec les priorités du gouvernement en matière de réforme des finances publiques ; de permettre un partage d'informations, d'expériences et un échange de points de vues sur l'état d'avancement des réformes et du cycle budgétaire en cours, les résultats d'études et de diagnostics.

Et enfin de renforcer la confiance entre les parties, en assurant la convergence des efforts et en offrant un espace d'échanges permettant l'expression des points de vue et des préoccupations de chaque institution.