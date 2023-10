Madagascar: Toamasina - Une délégation d'opérateurs réunionnais en prospection

Une délégation de chefs d'entreprise réunionnais est en déplacement à Toamasina. Leur mission est simple: dénicher des opportunités d'investissement uniques.

En mission, dix-huit chefs d'entreprises réunionnais le sont. Depuis la semaine dernière, ces chefs de file d'entreprise de La Réunion ont enchaîné rencontre sur rencontre avec les opérateurs économiques malgaches et plus particulièrement ceux de Toamasina. « Dynamiser la coopération régionale».

Voilà un des objectifs mis en exergue lors de ces rencontres particulières qui ont mené sur les rives de la ville du port ces entreprises réunionnaises, opérant dans des secteurs d'activité diversifiés comme l'agro-alimentaire, l'industrie, la construction, le numérique et biens d'autres qui ont été accueillis à bras ouverts à Toamasina au cours de la semaine passée.

Cette délégation menée par le Club Export Réunion, n'a pas attendu longtemps pour rencontrer les opérateurs économiques principaux de la région, à savoir les représentations de la Chambre de Commerce et d'industrie de Tamatave ainsi que celles de GEPAT, le Groupement des Entreprises de Tamatave, avec quelques idées en plus pour renforcer la coopération régionale entre les deux localités car Toamasina dispose d'un fort potentiel de développement à travers différents secteurs d'activité économique pouvant intéresser le département français.

Les potentialités de la région Atsinanana et de Toamasina ont fait émerger des idées pour dynamiser la coopération entre ceux-ci et le département 974, comme en témoigne Laurent Lemaître, président du Club Export Réunion. «Nous avons des entreprises qui peuvent répondre à certains besoins et ainsi dynamiser la coopération régionale. Toamasina et sa région représentent aujourd'hui des opportunités économiques pour les entreprises réunionnaises.

Les secteurs porteurs sont nombreux, allant de l'agriculture à la pêche, en passant par l'industrie, l'économie circulaire et les services », estime-t-il. Un avis partagé par Robert Kotoniriana, président du CCIT qui souligne l'importance d'une telle réunion, pouvant constituer un vecteur de développement commun dans la région du Sud-ouest de l'océan Indien. « Cette visite est une occasion unique pour comprendre nos marchés respectifs et stimuler des retombées des deux côtés de la mer », explique-t-il. Plusieurs entreprises réunionnaises ne sont plus, cependant, en phase de prospection et sont installées d'une façon permanente à Madagascar.

Les objectifs des journées de rencontres organisées sont divers, à commencer, évidemment, par une prospection pour connaître les besoins des donneurs d'ordre de Toamasina, mais aussi le réseautage, partie très importante dans l'établissement d'un partenariat économique quelconque. Justement, au cours du pèlerinage de prospection conduit par ces opérateurs réunionnais, un programme de B2B sera mené avec leurs homologues malgaches avec des visites d'entreprises locales qui ont déjà fait leurs preuves.