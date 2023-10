La mission d'Africa Rice ou Centre du Riz pour l'Afrique est de fournir des innovations basées sur le riz et des systèmes agroalimentaires transformés basés sur le riz qui contribuent à la transformation des systèmes alimentaires, fonciers et hydriques face au changement climatique.

Il s'agit plus concrètement d'appuyer les paysans riziculteurs pour améliorer le rendement rizicole, notamment en mettant à leur disposition des semences améliorées.

Campagne

Une mission qui s'est, une fois de plus, concrétisée sur le terrain grâce à une campagne de distribution de semences améliorées dans quelques communes du Vakinankaratra.

Et comme Africa Rice n'est pas habilitée à distribuer directement les produits de leur recherche, l'organisme s'est Rémiassocié au programme BRECOMA ou Building RémiResilience to Enhance Food Incomes Nutrition Security Rémiin the Comoros and Madagascar.

La semaine dernière, les équipes des deux projets ont fait le déplacement dans des communes rurales du RémiVakinankaratra, dont notamment Sahanivotry, Manandona, Betafo et Tritriva.

Un moment Rémide joie pour les paysans bénéficiaires Rémiqui n'ont pas manqué de remercier les responsables du programme pour cet appui qui leur est d'une grande utilité. « D'habitude, j'arrive à peine à réaliser un rendement de 1,5 tonne à l'hectare ; maintenant, je vais améliorer ma production car on m'a dit que l'on peut faire jusqu'à 8 tonnes l'hectare », Rémise réjouit Rasoazanany Fanomezantsoa, une cultivatrice de Sahanivotry.

%

Florine Odette Rasoatahina, espère, quant à elle, récolter davantage de paddy sur ses 4 parcelles qu'elle exploite pour ses besoins familiaux. « Je vais appliquer à la lettre les techniques apprises auprès des agents d'Africa Rice et je serais capable de faire mieux », Rémilance-t-elle.

Trois variétés

En effet, Rémidans sa démarche, Africa Rice assure la formation de ces paysans sur Rémides parcelles de démonstration.

Il appartient par la suite aux paysans de choisir les semences qu'ils préfèrent parmi les variétés proposées.

Pour ces communes de la région du Vakinankaratra, ils ont opté pour trois variétés.

En l'occurrence, la FOFIFA 196 ou Vaniala avec un rendement qui peut atteindre 8,09 à l'hectare en milieu réel ; la FOFIFA 195, Rosie qui dispose d'un rendement de 5,6 tonnes à l'hectare en milieu réel, et enfin le FOFIFA 194 m'rile, très apprécié avec ses 7,32 tonnes à l'hectare.

La qualité Rémicommune de ces variétés de semences créées par Africa Rice réside dans leur résistance à la maladie et aux mauvaises conditions climatiques.

Ce sont par ailleurs des variétés de riz à bonne teneur en éléments nutritifs et à bonne qualité culinaire.

De grands impacts socio-économiques sont attendus, en somme, quand on sait que l'objectif principal du projet est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle par la promotion de variétés de semences améliorées à forte valeur nutritive et des pratiques agro-écologiques appropriées.

Notons qu'Africa Rice travaille également avec les collectivités territoriales décentralisées.

Pour le maire de la commune de Betafo, Livasoa Randriatahonamalala, c'est le genre de projet efficace à vulgariser dans la mesure où il consiste, non pas à donner directement de la nourriture aux bénéficiaires mais à mettre à leur disposition les moyens de développer leurs activités afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins.

En tout, le projet BRECOMA vise 8 400 ménages dans les régions Analamanga, Itasy et Vakinankaratra.

De gros avantages socio-économiques en somme.