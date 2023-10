Madagascar: Appui aux investissements durables - Le Boeny pionnier de la production d'énergie par des déchets

Le projet TWEnex, financé par l'Union européenne, vise à préserver la forêt de la destruction. Il propose la production d'énergie biomasse ou biologique.

Établir un système efficace pour produire de l'énergie à partir des déchets. C'est l'un des objectifs du projet TWEnex, financé par l'Union Européenne. La région Boeny sera le pionnier de ce projet inclus dans le cadre de l'Appui aux investissements durables (Aides). Il durera vingt-deux mois et sera vulgarisé dans les autres régions de Madagascar. Le chef du projet et le directeur général du projet Aides ont rencontré, le mardi 26 septembre, le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, et son staff au bloc administratif d'Ampisikina.

« La région Boeny est choisie pour mettre en oeuvre le projet TWEnex, en raison de ses expériences dans la production d'énergie biomasse ou biologique. Une consultation avec les acteurs sera organisée dans le cadre de la promotion de l'énergie obtenue à partir des déchets. Notre objectif est ainsi de contribuer à la mise en place d'un environnement favorable au développement des investissements.

La création d'une activité productive moderne, durable, rentable et adaptée au contexte malgache physique, social et économique, est aussi le but du projet. Vous avez, d'ailleurs, notre soutien concernant la politique de développement de l'énergie, à partir des déchets, initiée par le projet Aides », explique le directeur général du projet.

« La destruction de la forêt s'accélère. L'une des raisons en est la fabrication du charbon de bois. La consommation de charbon des ménages est de trente mille tonnes par an. Il est urgent de connaître le stock de matières premières (déchets) disponibles pour pouvoir installer une entreprise de production d'une énergie de combustion, qui pourra se substituer au charbon. Ainsi, les consommateurs seront progressivement orientés vers la nouvelle énergie.

Plus tard, l'utilisation du charbon sera interdite car la forêt commence à être complètement détruite. Nous aurons alors une centrale électrique qui peut se substituer au charbon », déclare, de son côté, le gouverneur de Boeny. En 2018, selon les statistiques de la direction régionale de l'Environnement, de l'écologie et des forêts, la région produit chaque année deux cent mille tonnes de charbon, dont trente mille tonnes destinées aux ménages de Mahajanga.

Jusqu'ici, trois cent mille hectares des superficies totales de la forêt ont été transformés en charbon dans la région. De ce fait, le Boeny est classé zone rouge en matière de déforestation. Face à ces chiffres alarmants et pour freiner la dégradation forestière, le Programme d'appui à la gestion environnementale (Page/GIZ) s'allie à la cause de la PREEB, en tant que partenaire technique et financier.

Le projet d'appui aux investissements durables arrive ainsi à point nommé face à la dégradation massive de l'environnement. Celle-ci est liée à l'utilisation abusive et irrationnelle de la forêt en tant que combustible domestique dans la région Boeny.