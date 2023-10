Madagascar: Telma - L'extension du réseau 5G pour bientôt

Lentement mais sûrement, l'extension du réseau 5G de Telma se précise.



Une belle perspective pour le secteur d'Internet et des nouvelles technologies.

Le leader d'Internet précise dans un communiqué que « l'extension prochaine de la 5G Telma aura un impact important non seulement dans la sphère technique, mais contribuera aussi au développement des projets économique et social ».

Aisance

En effet, cette technologie propose un débit beaucoup plus important et un temps de latence plus faible.

Avec ce que cela suppose d'aisance pour les utilisateurs particuliers et surtout professionnels.

« La connexion des réseaux banquiers sera nettement améliorée pour la plus grande satisfaction de leurs clients, l'e-sport connaîtra un essor sans précédent et les appareils et robots intelligents seront à disposition des professionnels et des particuliers ».

Une nouvelle expérience, en perspective pour les utilisateurs malgaches en matière de connectivité et d'innovation technologiques.

En effet, « Telma, pionnier du réseau 5G en Afrique dispose d'infrastructures télécoms fiables et puissantes avec ses 4 sorties internationales et les 11 000 km de câbles sur tout le territoire.La fibre s'impose donc comme support indispensable pour le déploiement et le fonctionnement d'un réseau 5G fiable ».

%

On peut citer, entre autres, comme avantages la possibilité pour les entreprises de proposer des contenus audiovisuels beaucoup plus riches.

« La vidéo 4K, la vidéo 3D ou encore le cloud gaming seront accessibles et exploitables sur smartphone. La 5G est annonciatrice d'un boom dans la création d'applications en réalité augmentée, au bénéfice des entreprises et de la population malgache ».

Prouesses techniques

La 5G vise ainsi des secteurs variés, qui auront des retombées positives sur le bien-être de la population : la santé, le sport, l'éducation, l'énergie, l'industrie ou le transport.

Ce réseau next-génération offre, par ailleurs, la possibilité de déployer plusieurs applications novatrices et futuristes telles que la sécurisation des données en SI, l'analyse et le traitement des informations via les systèmes de surveillance, les réunions immersives en conférence, les visites de lieux ou de maisons en réalité virtuelle, les consultations médicales en ligne...

Les prouesses techniques de la 5G ouvrent la voie à de nouveaux usages individuels et collectifs pour améliorer l'expérience de connectivité de chaque Malgache, afin de leur offrir l'opportunité de devenir un citoyen épanoui par cette transformation digitale.

En somme, grâce au réseau 5G de Telma, la Grande île fait office de leader en Afrique en matière de connectivité.