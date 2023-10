Madagascar: Christiane Minaoharisoa Jaofera - « Le basketball malgache n'est pas en retard »

Qu'avez-vous fait exactement durant le camp d'entrainement de trois jours à Kigali?

C'est ma première expérience internationale en tant que coach. Les formateurs ont suivi de près chaque coach. Nous avons travaillé sur les techniques fondamentaux d'entrainements : comment transmettre le savoir à chaque joueuse, comment aborder les techniques d'approche durant les entrainements, et que faut-il faire pour atteindre l'objectif fixé.

Par rapport aux formations d'entraineurs que vous avez déjà suivies, quels avantages vous a apporté celle de Rwanda ?

Nous avons travaillé avec les experts de la FIBA Afrique et de la NBA. Donc des personnes qui savent très bien de quoi elles parlent. Les avantages sont que les formateurs connaissent déjà votre point fort et votre point faible qu'il faut améliorer.

En quoi consistait votre emploi du temps durant la formation?

La formation a suivi un emploi du temps très strict. Le matin, nous avons travaillé sur les fondamentaux du basketball, et l'après-midi, nous avons appliqué sur des matchs ce que nous avons étudié en théorie. Les encadreurs ont scruté de près les faits et gestes, l'attitude et le comportement sur le terrain d'un coach, et ont rectifié les lacunes. Il en était de même avec les joueuses.

Par rapport à ce que vous avez étudié à Kigali, que manque-t-il au basketball ou à la formation d'entraineurs à Madagascar?

À Madagascar, l'encadrement des jeunes est insuffisant ou il a démarré en retard. Pour une assimilation facile qui entrainera de bons résultats, il faut encadrer et apprendre les fondamentaux dès leur jeune âge. D'où l'importance d'intégrer une école ou un club pour transmettre ces fondamentaux.

Le basketball malgache est-il en avance ou en retard par rapport à ce que vous avez constaté à Kigali?

Nous ne sommes pas vraiment en retard. Nous avons constaté ensemble les étapes déjà franchies par Madagascar (les garçons U19 en Coupe du monde, les seniors hommes de 3x3 déjà champions d'Afrique et ayant déjà participé à une Coupe du monde), mais il faut suivre les tendances. Il faut travailler un peu plus sur la relève, en la poussant à s'investir et à se surpasser davantage pour avoir le niveau, surtout mondial. Nous sommes capables de rivaliser les Africains avec nos forces et vivacités.

Comment s'est déroulée l'intégration des deux jeunes filles, Theodora et Mbola Sahaza, durant le camp des jeunes?

Une intégration bien réussie et de nouvelles amies qui ont toutes du mal à se dire au revoir à la fin du camp d'entrainement.

Pour combien d'années comptez-vous encore jouer en équipe nationale malgache?

Ça dépendra de mes performances et de ce que Dieu me réserve. J'espère que je serai encore là aux prochains JIOI dans quatre ans.