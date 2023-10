Madagascar: Football / Amicaux - Quinze expatriés et onze locaux dans la présélection

Les onze Barea locaux présélectionnés ont entamé, hier, leur première séance d'entrainement sur le terrain annexe de Mahamasina. Quinze expatriés ont déjà été contactés par le coach Rôrô.

Coup d'envoi, hier, du regroupement des présélectionnés locaux en vue du stage et des deux matchs amicaux au Maroc, à la mi-octobre. Madagascar jouera contre la Mauritanie, le 13 octobre, puis rencontrera le Bénin, le 17 octobre, à Casablanca. Les onze locaux, des joueurs aux Chan et aux Jeux des îles (Nina, Tantely, Lalaina, Jean Yves, Berajo, Dadafara, Donga, Tsiry, Nicolas, Rado, Andy), ont tous répondu présent à l'appel du sélectionneur par intérim, Romuald Rakotondrabe.

Les deux premières séances d'entrainement de lundi et de mardi sont dirigées par son staff. Rôrô les rejoindra à partir de mercredi, à son retour de mission dans le Nord de l'île. Vingt-trois joueurs se déplaceront au Maroc. «Outre les onze locaux, j'ai contacté quinze expatriés, ceux que j'ai déjà appelés lors des matchs contre le Ghana ou l'Angola. Ceux qui n'étaient pas disponibles, rejoindront, cette fois, le groupe», souffle le coach Rôrô, sans vouloir encore donner des précisions avant la publication de la liste.

«Concernant les locaux, du fait qu'ils n'ont joué aucun match après celui contre l'Angola et que la compétition locale n'a pas encore démarré, seuls ceux qui feront preuve de performance seront retenus», précise-t-il. Tendry, blessé lors du dernier match officiel des Barea, ne sera pas disponible pour le stage au Maroc.

%

Confirmation

Les dix jours restants seront consacrés à la remise en route après l'évaluation et la consolidation de la condition physique et au rappel de la technico-tactique, selon toujours le technicien. Les expatriés rejoindront directement le camp d'entrainement au Maroc, à partir du 9 octobre, et une partie n'arrivera que le 10 octobre. Il ne restera donc plus que trois jours pour travailler ensemble la stratégie de jeu sur place.

«Outre le travail technico-tactique, le travail mental est surtout le plus important pour de tels matchs de haut niveau», souligne Rôrô. «Mon ambition ou mon défi reste le même. Je ne considère pas ces matchs comme de simples matchs de préparation, mais ceux de qualification (...) Ce sera aussi une occasion pour moi de confirmer ma place en tant que sélectionneur de l'équipe nationale A, après les deux matchs comptant pour les éliminatoires à la Can », ajoute-t-il. Le sélectionneur de conclure : «J'aimerai bien poursuivre l'aventure en tête de la sélection dans les compétitions de haut niveau qualificatives à la Coupe du monde ou à la Can. »