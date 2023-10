Ethiopie: L'Association des jeunes entrepreneurs éthiopiens a ouvert le premier centre d'incubation international éthiopien en Chine.

<strong>Addis Ababa, le — L'Association des jeunes entrepreneurs éthiopiens a ouvert le premier centre d'incubation de projets internationaux éthiopiens en Chine, conformément à l'accord conclu avec la coopération et le réseautage commerciaux internationaux de la Chine.

L'association a ouvert le centre dans la zone de haute technologie de la base d'innovation et d'entrepreneuriat des jeunes Chine-Afrique dans la ville de Changsha, province du Hunan qui promouvra l'investissement et le transfert de technologie entre la Chine et l'Éthiopie et créera une opportunité pour les jeunes entrepreneurs de travailler ensemble dans les domaines de l'innovation, de la technologie et de l'entrepreneuriat.

Lors de la cérémonie de signature, Li Weimin, chercheur au Bureau chinois de contrôle du commerce et des marchés de la province du Hunan et directeur du Centre international d'échange scientifique et technologique, a déclaré que le Centre d'incubation de projets éthiopiens était le premier centre d'innovation et d'entrepreneuriat pour les jeunes en Chine et en Afrique.

Selon lui, le centre relierait les institutions commerciales africaines et les entreprises chinoises travaillant en coopération avec l'Afrique et contribuerait à promouvoir les entreprises en Chine et en Afrique.

Le chef adjoint du département d'investissement et de transfert de technologie de l'ambassade éthiopienne en Chine, Isaac Shimeles, a noté que l'accord est très important et créera des opportunités pour des milliers de jeunes entrepreneurs, notamment en termes d'investissement, de transfert de technologie et de promotion des affaires.

Il a dévoilé que l'ambassade travaillerait aux côtés de l'association pour promouvoir les investissements, le commerce et le tourisme entre les deux pays en faisant des jeunes les principaux acteurs.

La présidente de l'association Samia Abdulkadir, a rappelé que l'association a été créée par de jeunes entrepreneurs en 2020 pour promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat et créer un environnement favorable permettant aux jeunes de réaliser leurs visions.

Elle a ajouté que l'association travaille en collaboration avec des institutions gouvernementales, non gouvernementales, des partenaires de développement et des institutions financières à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Selon le président de l'association, les membres de l'association sont engagés dans l'agriculture, le transfert de technologie, le tourisme, l'industrie manufacturière et d'autres domaines.