Afrique: Mory Diaw, l'envol en Ligue 1, l'ambition en sélection du Sénégal

Auteur d'un énorme match face au Paris-Saint Germain samedi 30 septembre avec Clermont, le Sénégalais Mory Diaw confirme ses performances de la saison dernière. Surtout, il s'annonce de plus en plus crédible au poste de gardien titulaire en sélection du Sénégal au moment où Edouard Mendy est fébrile depuis quelques matches.

Les éloges ont déferlé sur lui dès la fin du match comme les attaques parisiennes quelques minutes plus tôt. « Quand il (Mory Diaw) nous sort des matches comme ça, on sait qu'il ne peut pas nous arriver grand-chose. Il a fait le job comme il sait le faire », a applaudi le capitaine de Clermont, Johan Gastien. Le gardien international sénégalais venait en effet de mettre en échec, presque à lui tout seul, l'armada du Paris Saint-Germain. Face aux attaquants Dembélé, Mbappé, Kolo Muani, Ramos ou encore le défenseur Danilo, Mory Diaw a été impérial, sortant 10 arrêts pour donner le point du match nul (0-0) à son équipe et s'offrir une note de 9 sur 10 dans le quotidien L'Équipe.

Régulier et en confiance

Sidate Sarr est actuellement entraîneur de la Sonacos de Diourbel (Ligue 1 sénégalaise). Il était préparateur des gardiens de buts entre 2012 et 2015 lors du passage d'Alain Giresse et au début de l'ère Cissé. Il est loin d'être surpris par les performances du Lion de Clermont. « J'avais déjà coché le nom de Mory Diaw dès 2015 pendant qu'il était dans les équipes de jeunes au PSG. Ses performances actuelles me réconfortent dans notre idée à l'époque. Le match contre le PSG n'est qu'une confirmation de sa nette progression depuis un an, il est régulier et en confiance », dit-il.

%

Diaw a réalisé son plus gros nombre d'arrêts sur un match en Ligue 1 face au PSG, mais ce n'est point une surprise pour celui qui avait déjà réussi un gros exercice la saison dernière, stoppant notamment quatre penaltys.

À son arrivée à Clermont, il y a un an, Mory Diaw était pourtant escorté par beaucoup d'interrogations sinon de doutes sur sa capacité à s'imposer dans le Championnat de France. C'est que le natif de Poissy revenait dans l'Hexagone, sept ans après son départ de son club formateur, le PSG, et après un parcours qui l'avait amené à exercer son talent en deuxième division portugaise (CD Mafra), en première division bulgare (Lokomotiv Plodiv) et même en quatrième division suisse (United Zurich).

Non à l'Arabie saoudite

Aujourd'hui, la galère est derrière lui, et le gardien compte monter plus haut et rattraper le temps perdu. C'est sans doute pour cela qu'il a refusé une proposition financièrement attrayante venue d'Arabie saoudite cet été.

Mory Diaw, qui a découvert l'équipe nationale du Sénégal, après une convocation en septembre 2022, compte une seule sélection, contre le Brésil en juin dernier. Mais avec ses performances régulières, beaucoup d'observateurs estiment qu'il en mérite d'autres.

Au point de menacer le titulaire et champion d'Afrique Edouard Mendy ? Sidate Sarr ne veut pas se prononcer et insiste surtout sur la qualité et le réservoir de gardiens de buts dont dispose le Sénégal. « On parle de Diaw, mais il y a aussi Pape Mamadou Sy, le gardien des Lions qui ont remporté le Chan, Landing Badji, gardien champion d'Afrique des U20 ». Certes, mais pour l'instant, c'est Diaw qui plane au-dessus de tout ce beau monde.