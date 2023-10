Angola: L'Exécutif parie sur un système de santé efficace et humanisé

Luanda — La Vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a déclaré lundi, à Luanda, que l'Exécutif s'engageait à élargir le système de santé national, à le rendre plus efficace, plus humanisé et à créer des conditions de travail décentes.

S'adressant à la presse lors de la réouverture de l'Hôpital général spécialisé Neves Bendinha, Esperança da Costa a souligné que le pays compte actuellement deux mille unités sanitaires, dont huit sont des hôpitaux centraux, 32 hôpitaux provinciaux et environ 228 hôpitaux municipaux.

"Nous sommes sur un chemin que nous aimerions poursuivre avec la participation de tous et cela a été une préoccupation pressante du Président João Lourenço, qui souhaite voir le secteur de la santé de plus en plus robuste, efficace et plus moderne et avancé", a-t-elle souligné.

Selon la Vice-présidente de la République, le pays fait des progrès significatifs en termes de quantité, mais il reste encore des défis qui nécessitent des solutions concrètes et durables.

Elle a fait savoir que, même si des progrès sont réalisés pour augmenter les unités hospitalières, l'Exécutif se concentre également sur la question du capital humain et sur la création de meilleures conditions pour les professionnels de santé.

Esperança da Costa a rappelé que, ces dernières années, le ministère de la Santé a organisé plusieurs appels d'offres publics pour ce secteur à travers le pays.

"Aujourd'hui, nous avons environ 30 mille nouveaux professionnels de santé embauchés, mais le grand défi maintenant est leur formation et nous travaillons avec des objectifs précis dans le domaine de la spécialisation dans les différents aspects et domaines de cet hôpital et d'autres répartis dans tout le pays", a-t-elle déclaré.

Appel aux services humanisés

La Vice-présidente de la République a appelé, à l'occasion, tous les professionnels de santé du pays à s'engager davantage dans le travail qu'ils accomplissent.

"Qu'ils aient toujours de l'éthique et du professionnalisme, qu'ils fournissent des services plus humanisés et qu'ils montrent plus d'amour envers les autres. Nous avons affaire à des vies humaines qui doivent être préservées", a-t-elle recommandé.

Esperança da Costa a, d'autre part, souligné qu'il est nécessaire de travailler de façon cohérente dans la gestion des hôpitaux, des actifs, des équipements et des produits pharmaceutiques, et a également appelé les utilisateurs à participer à l'entretien des unités sanitaires.