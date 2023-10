Tunisie: L'ESS retrouve la phase de groupes deux ans après - Un groupe est né...

La qualification en poche pour la phase de groupes assurée, l'Etoile peut nourrir de plus grandes ambitions à l'échelle continentale.

Il est de ces matchs dont l'issue finale est incertaine, pour plusieurs considérations, avec des détails qui échappent même aux connaisseurs.

Celui qui vient d'opposer l'ESS aux FAR ne déroge pas à la règle.

La délocalisation du match de Rabat à Marrakech, pour travaux de rénovation, a joué en faveur des visiteurs.

Eux qui ont pâti lors des dernières confrontations africaines de la délocalisation à Tunis et Monastir de leurs matchs continentaux, avec des résultats médiocres.

Ce n'est jamais un avantage de jouer en dehors de son antre, les FAR l'ont appris à leurs dépens en ayant rapidement perdu le contrôle du match. L'ESS en a profité pour asseoir sa victoire à sa guise.

Même si l'équipe a pris le risque de subir, notamment en seconde période, en jouant la montre face aux FAR, le résultat donne raison au coach Ben Younès qui s'en tire à bon compte.

Un match bien négocié dans l'ensemble, malgré une petite frayeur en fin de match.

Un match bien négocié

Le scénario idéal s'est dessiné au fil des minutes qui s'égrènent en faveur des Etoilés, à savoir un avantage d'un but avant la demi-heure, grâce au but de Ghofrane Naouali.

%

La suite, le jeu basé sur les contre-attaques a fonctionné à merveille, même s'il y a une part de risque mesuré.

Le but sur une pure contre-attaque de Raki Aouani à la 65e, seul face à deux défenseurs en retard, a anéanti les derniers espoirs des Ribatis.

Une autre incursion sur le côté gauche, cette fois d'Assil Jaziri, quelques minutes plus tard, aurait pu sceller définitivement le sort du match.

L'Etoile était certes solide mais aussi poussive et exagérément prudente dans un match qu'elle a disputé en majeure partie à 11 contre 10.

Cette victoire, toute en maîtrise, prouve la force collective et l'empreinte de jeu de Ben Younès qui se dessine à chaque match.

Cette qualification au tour des groupes a confirmé une chose : un groupe solide et homogène est né. A chaque sortie, un joueur se distingue et bonifie le jeu de son équipe.

Imed Ben Younès prend de l'envergure avec une équipe à sa guise et qu'il assume bien.

Titulariser Ben Hassine, Aouani et Bongonga (même si ce dernier a été encore une fois transparent) est une surprise du chef.

L'ESS sera un outsider pour brouiller les cartes de ses adversaires traditionnels, lors de cette édition de la Champions League avec un objectif envisageable, à savoir atteindre les demi-finales.

L'équipe lorgne désormais sur la phase de groupes et a hâte de connaître les 3 équipes qu'elle va affronter à compter du 24 novembre 2023. Six matchs sont au programme, jusqu'au 1er et 2 mars 2024.

L'ESS est dans le chapeau 4 et risque d'avoir un groupe relevé, notamment une équipe provenant du chapeau 1 parmi Al Ahly SC, Wydad Casablanca, Mamelodi Sundowns et l'Espérance de Tunis.