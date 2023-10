Tunisie: Photographie - Résidence internationale dédiée aux artistes tunisiens

Le Centre photographique d'Ile-de-France (CPIF), centre d'art contemporain d'intérêt national, invite chaque année un(e) artiste étranger(ère) pour une résidence de recherche et de création durant laquelle l'artiste élabore ou affine un projet en Île-de-France.

L'édition 2024 est réalisée en partenariat avec l'Institut Français de Tunisie (IFT). A cette occasion, elle fait l'objet d'un appel à candidature destiné aux artistes tunisien(nes) résidant en Tunisie et travaillant avec/ou à partir du médium photographique.

La résidence de recherche et de post-production 2024 s'inscrit dans la politique de l'Institut Français de Tunisie pour soutenir le secteur des arts visuels et dans la perspective de la prochaine édition de la biennale "Jaou Photo", pendant laquelle le travail de recherche pourra être valorisé.

Cette résidence, avec prise en charge de l'hébergement et l'allocation de recherche, se déroule sur trois mois et aura lieu à Paris et Pontault-Combault (Seine-et-Marne).

Elle donne au(à) la lauréat(e) l'opportunité d'explorer un projet de la phase de recherche à la création et la possibilité de travailler dans un environnement qui favorise l'échange et la rencontre avec d'autres artistes et professionnel(le)s de l'art.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17 octobre 2023.

Tous les détails sur les modalités de candidature, de sélection et d'accueil sont disponibles sur le lien suivant : httpss://www.institutfrancais-tunisie.com/cpif-ift-r%C3%A9sidence-internationale-destin%C3%A9e-aux-artistes-tunisiennes-utilisant-la-photographie#/