Congo-Kinshasa: Uvira - 40 femmes candidates formées sur la conduite de la campagne électorale

Quarante femmes candidates d'Uvira (Sud-Kivu) ont été formées du 29 au 30 septembre dernier sur la conduite de la campagne électorale et l'élaboration du projet de société et du message de la campagne.

A l'initiative de l'ONG Genre actif pour le développement (GAD), cette formation a été organisée dans le cadre de la Coalition des femmes défenseurs des droits humains (CFDDH).

Les femmes candidates ont été outillées sur la façon de parler en public avec un message porteur et mobiliser son électorat.

Parmi ces femmes bénéficiaires de ce forum, l'on a enregistré des femmes politiques de l'Union sacrée, de l'opposition et de la société civile.

« La femme doit jouer son rôle en tant que pièce maitresse dans la restauration de la paix dans l'Est. C'est pourquoi on ne doit pas prendre la politique comme étant une opportunité mais comme une carrière pour l'émergence d'un nouveau Congo et pour la stabilité des institutions. Il y a quelque chose que je ne retrouvais pas dans la société civile que je viens retrouver dans la politique, c'est par exemple le militantisme. On doit être là et défendre le parti, ses idéologies, et son projet de société. Tout ça c'est du nouveau pour moi, mais je vais m'adapter pour aller de l'avant », a témoigné une participante.

Selon la responsable de l'ONG GAD, Abigael Bitondo, Protection International et 11.11.11 sont deux ONG internationales ayant appuyé ce projet exécuté simultanément au Nord et au Sud-Kivu.