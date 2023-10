Congo-Kinshasa: Enjeu électoral - Le MLC soutiendra la candidature de Félix Tshisekedi

Le Mouvement de libération du Congo (MLC) soutiendra la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023.

C'est ce qui ressort de la quatrième session du Conseil des représentants de ce parti tenue le 30 septembre 2023 au jardin botanique de Kinshasa. L'occasion était donnée à ce parti, parmi les plus grands que compte le pays, de lever des options claires en rapport avec l'enjeu électoral qui se dessine. Au nombre des résolutions issues des travaux, on note principalement le renouvellement du mandat de Jean-Pierre Bemba pour un nouveau quinquennat à la tête du parti. Et concernant la présidentielle de décembre, le MLC a fait son choix sur la personne de Félix Tshisekedi, son candidat déclaré à cette joute électorale.

Dans son mot de circonstance, le Chairman du MLC, Jean-Pierre Bemba, a justifié ce choix par le fait de maintenir l'élan de l'unité au sein de la coalition au pouvoir, vu que son engagement pour un Etat de droit et la défense des intérêts du pays cadre bien avec la vision de l'actuel chef de l'État. "J'ai endossé en toute conscience la responsabilité citoyenne d'opter pour la continuité et la stabilité de tous les corps de l'appareil de l'Etat", a-t-il indiqué pour expliquer les motivations ayant prévalu à son adhésion à l'Union sacrée.

Et d'ajouter avec emphase : " Le 20 décembre prochain, avec ses alliés de l'Union sacrée de la Nation, le MLC sera présent et participera en tant qu'acteur aux élections générales et scellera ainsi notre destin commun pour le Congo Nouveau que nous voulons uni dans sa diversité et globalité mais qui doit surtout être cohérent dans la sphère politique afin de mettre réellement le peuple au centre des intérêts et de tous les enjeux".