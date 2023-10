Afrique: Festival Cinéma au Féminin - Ferre Gola à l'affiche au Gala de clôture

La star de la rumba va agrémenter, ce 3 octobre au chapiteau 19 Royal Event, la « Nuit de Cinef », la fameuse soirée red carpet dédiée à la remise des prix de sa septième édition tenue à Kinshasa du 17 au 21 septembre dernier.

Dans la fièvre des préparatifs, Clarisse Muvuba a confirmé au Courrier de Kinshasa la tenue de la « Nuit de cinef » pour ce 3 octobre. En effet, à un jour de la soirée, la coordonnatrice du Festival Cinéma au féminin (Cinef) a précisé qu'il se tiendra désormais au chapiteau 19 Royal Event à Gombe et non plus au Chapiteau du GB, à Socimat. En effet, il sied de rappeler que le report de la clôture de l'événement, initialement prévu pour le 29 septembre dernier, a également donné lieu à un changement de cadre. Et qui plus, l'entrée est payante.

Par ailleurs, en dépit du changement de date et de lieu, la « Nuit de cinef » garde tout son prestige. Et, même s'il faut tenir compte de la prestation annoncée de Ferre Gola, le gala de clôture de la septième édition le sera d'un cran. Le tapis rouge sera déroulé évidemment pour les invités à l'occasion dans le cadre chic situé sur l'avenue du Cercle. Clarisse a souligné ici que les cinéastes dont les films sont nominés sont les hôtes de marque de l'événement d'où quelques-unes sortiront avec au moins un trophée. Savoir c'est autour de la cérémonie de la remise des prix que se trouveront réunis les cinéastes et cinéphiles.

Rappelons que la « Nuit de cinef » est la note finale du Cinef 7 ouvert le 17 septembre au Palais du peuple en présence d'un public enthousiaste. Le Festival qui avait duré cinq jours, du 17 au 21 septembre s'était principalement tenu sur deux sites, à savoir le Centre Wallonie-Bruxelles et la Place Commerciale de la 7e rue à Limete. La salle de spectacle du centre culturel belge assurait le plus souvent les projections en matinée.

Quant aux projections en plein air de Limete, c'était une fois de plus le lieu de rencontres amicales et familiales. Les habitants du voisinage y ont trouvé l'occasion de passer du temps dans une ambiance conviviale. Les soirées cinéma à ciel ouvert étaient d'autant plus appréciées que plusieurs ont ainsi trouvé quelque fois une belle parade à l'ennui suite aux coupures dans le quartier.

Outre les projections, deux autres moments forts ont ponctué le Cinef 7. Il s'agit des deux rencontres professionnelles le « Cinef expérience » tenu le 19 septembre et le « Business cinema corner » du jeudi 21 septembre. La première, il était une discussion autour du « Développement intégral de la femme cinéaste ». Et, la seconde avait permis de mettre en réseau producteurs, réalisateurs, directeurs de marketing de sociétés commerciales de la place et responsables de télévisions sur la diffusion et distribution des films. Des rencontres organisées dans l'esprit du thème de cette année abordant la question cruciale de « L'industrialisation du cinéma congolais ».