Congo-Brazzaville: Education - Campus France lance la 8e édition du forum des études et de l'orientation

Le huitième forum des études et de l'orientation se déroulera du 3 au 5 octobre à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville et du 6 au 7 octobre à la Chambre de commerce et de l'industrie, d'agriculture et des métiers (Cciam) de Pointe-Noire.

La cérémonie d'ouverture de cette édition à l'IFC de Brazzaville sera placée sous les auspices de l'ambassadrice de la République de France en République du Congo, Claire Bodonyi.

Le Forum offrira aux jeunes les outils pour s'orienter dans leurs études et dans leur avenir professionnel grâce à des stands de plusieurs établissements d'enseignement supérieur congolais et français, des entreprises et des organismes congolais en faveur de l'employabilité. Des interventions auront également lieu sous forme de conférences sur diverses filières porteuses d'emplois au Congo ainsi que sur les études en France.

Le forum s'adresse à tous les élèves, lycéens et étudiants et de manière générale tous les jeunes qui souhaitent obtenir des informations sur l'enseignement supérieur en France et au Congo. Il s'adresse également aux parents soucieux de l'avenir de leurs enfants... Cette année un accent particulier sera mis sur l'orientation des jeunes à travers des ateliers et la possibilité d'obtenir des informations sur plusieurs domaines d'études. La procédure Campus France, dite Etudes en France, est le passage obligatoire pour ceux qui désirent poursuivre leurs études supérieures en France. Ce forum marque également le début de la campagne de candidatures.

Pour cette 8e édition, l'objectif du forum est d'orienter les élèves, étudiants et jeunes congolais souhaitant en savoir plus sur l'enseignement supérieur en France et au Congo mais aussi sur les perspectives professionnelles dans un domaine donné. Il est important de s'adapter à la société qui est en constante évolution afin de permettre de mieux orienter les étudiants vers des marchés porteurs d'emplois. Ainsi plusieurs stands avec des établissements et professionnels seront présents en même temps que des sessions thématiques.

Campus France est chargé de la promotion de l'enseignement supérieur, de l'accueil et de la gestion de la mobilité internationale des étudiants, des chercheurs, des experts et des invités. L'agence Campus France est un établissement public placé sous la tutelle des ministères chargés des Affaires étrangères et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Dans cette optique, Campus France Congo est disponible pour accueillir et conseiller les étudiants congolais dans son espace à l'IFC à la fois pour des rendez-vous individuels et sous forme d'ateliers pour permettre aux étudiants d'avoir toutes les clefs en main pour construire leur avenir.

Notons qu'à travers cet événement dont l'entrée est gratuite pour tous, Campus France Congo renouvelle son engagement en faveur d'une éducation d'excellence pour toutes et tous, et souhaite renforcer les liens et la complémentarité qui unissent la France et le Congo en matière de formation universitaire.