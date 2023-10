Angola: Le PIB augmente de 0,01% du deuxième trimestre 2022 à 2023

Luanda — Le Produit Intérieur Brut (PIB) a augmenté de 0,01% entre le premier trimestre de 2022 et le deuxième trimestre de 2023, a rapporté lundi, à Luanda, l'Institut National de la Statistique.

Selon la Fiche d'Information Rapide (FIR), faisant référence aux Comptes Nationaux du deuxième trimestre 2023, le PIB a augmenté de 0,2% du premier trimestre au deuxième trimestre 2023, en tenant compte des séries désaisonnalisées.

L'Institut National de la Statistique précise que la variation trimestrielle (avec désaisonnalisation) indique que les activités qui ont contribué positivement à la variation du PIB, au IIe trimestre 2023 par rapport au I trimestre 2023, étaient l'agriculture - élevage et foresterie 0,12 %, la pêche 0,18%, l'extraction et raffinage du pétrole 1,84% et intermédiation financière et d'assurance 0,25%.

Analyse sectorielle

Le FIR indique que la valeur ajoutée brute de l'agriculture a augmenté de 1,6%, au deuxième trimestre 2023, par rapport au trimestre précédent, contribuant positivement de 0,002% à la variation totale du PIB.

Le document justifie que cette variation est due à l'augmentation de la production agricole et animale, avec des produits agricoles variant de 0,16% et des produits animaux de 11,0% au cours de cette période dans le secteur.

%

La valeur ajoutée brute de la pêche a augmenté de 5,6%, au deuxième trimestre de 2023, par rapport au même trimestre de l'année précédente, contribuant positivement de 0,003% à la variation totale du PIB.

Cette croissance est due à l'augmentation du nombre de certains grands navires et à l'entrée de projets aquacoles communaux et de centres de larviculture. Le produit de la pêche industrielle et semi-industrielle représente un poids d'environ 70% du secteur, et sur cette période il a connu une variation de 8,7%.

La valeur ajoutée brute du pétrole a diminué de 2,9% au deuxième trimestre 2023 par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente, contribuant négativement de 0,01% à la variation totale du PIB.

Bien qu'il y ait eu des changements positifs dans la production des quantités extraites de gaz naturel, de GNL et de condensats, l'extraction de pétrole brut a diminué, ce dernier ayant un poids d'environ 90 %.

Cette variation est le résultat de l'interruption du traitement due à la fuite de gaz dans le puits « BL6P1-ST1 » du champ Belize, l'activation de l'alarme haute pression dans le réservoir de stockage, dans le FPSO Kizomba A et de la faible production de certains puits dans le champ de Ndungu, et aussi le manque de soutien du système d'injection d'eau.

La valeur ajoutée brute issue de l'extraction de diamants a diminué de 21,9% au deuxième trimestre 2023, par rapport au même trimestre de l'année précédente, contribuant négativement de 0,01% à la variation totale du PIB.

Cette baisse est principalement due au fait qu'il y a eu une variation négative de la production d'extraction de diamant et de sel d'environ 22,1% et 52,9%, respectivement. Les deux domaines d'activité représentent un poids de plus de 90 %.