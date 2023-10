Angola: L'AGT prévoit de signer un protocole pour la promotion de la recherche scientifique

Luanda — Un protocole de coopération institutionnelle en matière de promotion de la recherche appliquée et scientifique sera paraphé mercredi, à Luanda, entre l'Administration Générale des Impôts (AGT) et l'Institut National d'Evaluation et Développement de l'Éducation (INADE).

Un communiqué du Bureau de Communication Institutionnelle de l'AGT, envoyé aujourd'hui à l'ANGOP, indique que le protocole prévoit également des actions conjointes de formation à caractère pédagogique dans les domaines de la fiscalité et de l'impôt, dans le cadre du Programme National d'Éducation et Citoyenneté fiscale.

Le document indique qu'en vertu du protocole susmentionné, l'AGT aura, entre autres responsabilités, d'insérer les contenus du programme d'éducation et de citoyenneté fiscale dans les matières connexes à enseigner, et de former les enseignants en matière de fiscalité et de fiscalité.

L'objectif est d'organiser des conférences sur des thèmes d'éducation et de citoyenneté fiscale dans les écoles primaires et secondaires et de promouvoir la création d'un manuel de bande dessinée, avec des thèmes liés à la fiscalité, pour les enfants et les adolescents.