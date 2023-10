Angola: La BAD prévoit de débloquer 160 millions de dollars pour la promotion agricole

Luanda — La Banque Africaine de Développement (BAD) envisage de débloquer 160 millions de dollars (un dollar équivaut à 825,5 kwanzas) pour la mise en oeuvre de plans de promotion de la production céréalière, de l'élevage et de la pêche, a appris lundi l'Angop.

Le ministère de l'Economie et du Plan (MEP) et la Banque africaine de développement (BAD) ont discuté le même jour des projets de la banque visant à mettre à disposition le montant susmentionné, qui pourrait être décaissé en deux tranches, la première étant cette année, de l'ordre de 100 millions de dollars et le deuxième de 60 millions, en 2024.

Le secrétaire d'État à l'Économie, Ivan Marques dos Santos, a rencontré la directrice du programme pays de la BAD, Yolanda Arcelina, accompagnée de l'économiste James Opio-Omoding et de la directrice de l'emploi des jeunes, Grace Obeda.

Ont également participé à la réunion les directeurs nationaux de l'Économie et de la Promotion Entrepreneuriale, Manuel Machado, et de l'Environnement des Affaires, Laércio Cândido, ainsi que le coordinateur de la Commission de restructuration du Fonds d'actifs de capital-risque (FACRA), Teodoro Poulson, et l'Administrateur exécutif de l'Institut National de Soutien aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM), Bráulio Augusto.

La rencontre intervient au moment où la Mission de la Banque africaine de développement a entamé un travail de concertation technique pour structurer des projets en faveur des compétences, de l'employabilité, de l'entrepreneuriat et du développement des petites et moyennes entreprises.

Selon le MEP, l'objectif est de former les entrepreneurs à la gestion d'entreprise, à la culture financière et à l'entrepreneuriat numérique, notamment en direction de l'agro-industrie.

Le communiqué du ministère indique que l'idée est également de renforcer le Programme de reconversion de l'économie informelle (PREI), en vue de la durabilité de la transition de l'informalité à la formalité, avec des programmes de microcrédit et d'incubation entrepreneurial.