Afrique: L'hôpital Neves Bendinha sera toujours au service du pays

Luanda — L'hôpital spécialisé Neves Bendinha, pour les grands brûlés, ré-ouvert ce lundi, à Luanda, sera au profit de la population à travers tout le pays et offrira de gros avantages aux utilisateurs en termes d'innovation et de qualité des soins de santé.

C'est ce qu'a informé à la presse, la ministre de la Santé, Silvia Lutucuta, après la réouverture de cette unité hospitalière, dont la cérémonie a été présidée par la vice-présidente de la République, Esperança Costa.

Cette infrastructure constitue un autre processus de renforcement du Service National de Santé (SNS), pour sa contribution à la prévention des maladies, au traitement et à la réadaptation des grands brûlés, a-t-elle précisé.

Selon Silvia Lutucuta, cette unité sanitaire encouragera la recherche et la formation du personnel, ce qui permettra de promouvoir l'équité et de réduire les inégalités, faisant en sorte que tous les citoyens aient accès aux soins de santé de qualité et humanisés.

Selon le responsable du département ministériel, tous les services sont dotés de moyens de diagnostic pour permettre aux services de donner des réponses rapides aux différents problèmes sanitaires.

Pour la ministre, cet établissement donnera une meilleure réponse aux besoins des citoyens et dispose de meilleures conditions de travail pour les professionnels de santé.

Concernant les ressources humaines, la ministre a fait savoir que l'hôpital disposait déjà 439 professionnels, à savoir des médecins, infirmières, techniciens diagnostiques et thérapeutiques, techniciens de soutien hospitalier, du régime général et les assistants de service social.

«Nous sommes encouragés par un fort engagement en faveur de la formation du personnel et de la recherche scientifique et, à cette fin, nous créons des synergies avec des institutions similaires des secteurs publics et privés d'excellence pour partager des connaissances, en vue d'un système de santé capable de répondre aux besoins de notre population », a-t-elle garanti.

Le secteur s'engage également à établir un nouveau modèle de gestion, ainsi qu'à mobiliser des sources de financement complémentaires au Budget général de l'État, avec des partenariats sûrs et, créer de cette manière, des conditions pour tous, quel que soit le rang social, a-t-elle renchéri.

Selon la dirigeante, l'Exécutif estime qu'il est absolument important de continuer à investir dans l'expansion et l'amélioration des infrastructures du Service National de Santé, sur toute l'étendue du territoire national.

"Nous continuerons à identifier les problèmes et à les résoudre progressivement, mais de manière sûre, afin de garantir la durabilité de ce que nous construisons et réalisons." a-t-elle ajouté.

Avec ces travaux de réhabilitation, l'hôpital couvre une superficie de 1 500 m2 et comporte 93 nouveaux lits, trois laboratoires, une unité de soins intensifs et de télémédecine.

L'hôpital Neves Bendinha est l'unité de santé de référence du pays ayant pour mission d'offrir des services humanisés aux personnes victimes de brûlures.

Quatre nouveaux blocs ont été ajoutés à son ancienne structure et toutes les salles ont également été réfectionnées, offrant une plus grande fonctionnalité et un plus grand confort aux utilisateurs et aux équipes de service.

L'aile nord de l'hôpital comprend plusieurs sections, telles que l'hémothérapie, l'infirmerie, la salle du postopératoire, une centrale de production d'oxygène et de gaz médicaux.

L'unité de soins intensifs dispose de 13 lits, dont trois pour l'isolement des pathologies infectieuses ou des patients immunodéprimés. Le service de laboratoire dispose de trois salles, deux pour les analyses cliniques (internes et externes) et une pour la microbiologie.