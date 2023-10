Egypte: Discours du Président Al-Sissi lors de la conférence 'Histoire d'une patrie'

Au nom d'Allah le Miséricordieux

Le grand peuple d'Égypte...

Cher peuple généreux...

Ce furent des bons moments fructueux que nous avons passés ensemble ces derniers jours, en racontant l'histoire d'une patrie. La partie pour laquelle nous travaillons tous, de même, nous avons affronté des défis en aboutissant à des réalisations.

Je vous le dis : nous, les Égyptiens, avons réalisé ensemble une épopée historique, lorsque nous avons surmonté le désespoir et la frustration, et récupéré notre chère Égypte des griffes du groupe de ténèbres et de trahison.

Ensuite, nous avons surmonté le défi, afin de reconstruire notre grand État pour que son peuple puisse atteindre la dignité, la justice et le développement. Nous avons été confrontés à un terrorisme brutal qui voulait saper notre détermination et notre bonne terre a été inondée du sang des justes martyrs, des meilleurs fils de l'Égypte.

Notre détermination ne s'est pas affaiblie face à tous ces défis, au contraire, les fils et les filles de l'Égypte se sont déclarés et ont mené la bataille pour construire l'Égypte, ils ont réalisé son accomplissement en obtenant la gloire et la fierté nationale. La volonté des Égyptiens était - et est toujours - le principal moteur et la motivation essentielle pour réaliser le rêve de construire notre État moderne, digne des sacrifices du peuple égyptien.

Le grand peuple d'Égypte, Nous sommes à l'aube de notre nouvelle république, qui cherche à achever le processus de survie de l'État et à le reconstruire sur les bases de la modernité et de la démocratie. Nous renouvelons ensemble notre alliance à travailler afin de réaliser nos rêves pour notre chère Égypte, notre précieuse patrie arrosée par le sang des martyrs et les sacrifices de tous les Égyptiens.

Une grande et forte patrie bâtie sur les bases de la justice sociale, la dignité humaine, et l'État des institutions, qui assure à ses citoyens une vie décente, c'est pour le bien de nos rêves que nous allons travailler ensemble pour y parvenir. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'état du dialogue national, qui en était à sa première forme prometteuse et encourageante pour continuer.

Ainsi, le gouvernement et les agences d'État compétentes ont été chargés de travailler à la recherche et à l'étude de l'ensemble des résultats du dialogue.

Je vous assure que j'ai l'intention de poursuivre ce dialogue, ainsi que développer la vie politique et partisane, afin que l'État puisse réaliser de multiples voies, alternatives et visions, de manière permanente.

Mesdames et messieurs,

Après avoir suivi au cours des activités de cette conférence, les chiffres et les faits sur la réalité de l'État égyptien, ce qu'il était et comment il est devenu, nous renouvelons notre engagement que ce sera une réalité débordante de bonté, de paix et amour pour tous les Égyptiens.

Il n'y a pas de peur pour une nation où le croissant de sa mosquée embrasse la croix de son église, et aucune nation n'est vaincue quand sa jeunesse était dénuée de passion, sauf l'amour de la patrie comme la jeunesse égyptienne et une nation ne tombera jamais autant que ses femmes conservent la voix de la conscience nationale. Ma certitude à propos de notre nation est qu'elle ne craint rien, ne se brise jamais et ne tombe plus, mais au contraire, elle surmonte ses défis pour construire des pyramides de gloire et une histoire pour la civilisation.

Je vous le dis en toute honnêteté, comme je vous l'ai promis, que lorsque j'ai répondu à l'appel des Égyptiens et assumé la responsabilité qu'ils m'ont confiée, je ne possédais ni les trésors de la terre, ni les promesses en roses, je n'avais que ma foi en l'Égypte, mon penchant pour votre volonté et mon travail avec impartialité et sincérité, portant avec moi l'honneur de l'armée égyptienne, qui me suffisait d'une médaille sur la poitrine. J'ai affronté des défis et des crises avec vous, et ensemble nous avons traversé des ponts d'espoir.

Aujourd'hui... nous sommes au point de tenir des élections pour assumer la responsabilité de diriger l'État Égyptien. Comme je vous ai promis, il y a dix ans, je lance seulement un appel aux Égyptiens, que j'invite sincèrement à faire de ces élections le véritable début d'une vie politique vivante, témoin du pluralisme, de diversité et de différence, sans transgression ni insulte. En tant que citoyen égyptien, avant de devenir président, j'étais très heureux de cette diversité de candidats qui ont pris l'initiative d'assumer leurs responsabilités... Ils ont tous la plus grande appréciation et le plus grand respect.

La différence est la loi d'Allah dans sa création et une réalité qu'on ne peut pas la nier, la diversité est une véritable richesse, démontrant la fécondité de notre nation et sa capacité à survivre.

À vrai dire, j'ai fait de l'effort et j'ai respecté l'alliance aussi vraie que possible.

Je me suis consacré à ma patrie, fidèle à mon travail et à mes intentions.

Tout comme j'ai répondu à l'appel des Égyptiens auparavant, aujourd'hui, je réponds une nouvelle fois à leur appel. J'ai décidé de me présenter pour vous, pour réaliser le rêve d'un nouveau mandat présidentiel, et je vous promets que ce sera le prolongement de notre effort commun.

Pour le bien de l'Égypte et de son peuple.

J'appelle tous les Égyptiens à participer à cette scène démocratique à choisir, avec leur conscience nationale impartiale, qui est valable et qu'Allah pourvoira à celui qui est digne. C'est mon appel sincère et c'est la volonté des Égyptiens que je respecte, pour laquelle je travaille.Le grand peuple d'Égypte,La plante de l'espoir s'épanouit grâce à l'action, à l'honnêteté dans le discours et au détachement dans l'action, qui sont le moyen par lequel nous réalisons le rêve.

Ensemble et avec vous :

Vive l'Égypte.. Vive l'Égypte.. Vive l'Égypte,

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.