Algérie: Décision du président de la République sur l'élaboration du statut des imams - Un acquis important

ALGER — Le syndicat des imams s'est félicité, lundi, de la décision du président de la République relative à l'élaboration du statut particulier de l'imam et la révision des salaires de cette catégorie, qualifiant cette décision d'"acquis important" pour les imams et pour le secteur des Affaires religieuses.

Dans ce cadre, le Secrétaire général du Syndicat national des Imams et des fonctionnaires des Affaires religieuses, Djelloul Hadjimi a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, se veut "un acquis important pour les Imams et pour le secteur des Affaires religieuses", estimant qu'il s'agit d'un "pas important vers l'édification d'un Etat fort et uni".

Le président de la République "a pris en considération une des revendications principales des Imams, notamment en ce qui concerne le Statut particulier et l'augmentation des salaires", a-t-il fait remarquer.

M.Hadjimi a salué en outre "les efforts du Président Abdelmadjid Tebboune, sa fidélité à ses engagements, et son geste fort envers l'Imam, un élément central de la nation de par ses missions dans l'unification des rangs et la préservation de le paix sociale et de l'unité nationale".

Il a rappelé, à cet égard, que son syndicat avait à maintes reprises appelé à l'impératif prise en charge des questions socioprofessionnelles soulevées par les imams, à l'instar des salaires et des logements, cette catégorie étant un pilier de la société et un des facteurs de sa stabilité.

%

Lire aussi: Président de la République: élaborer le Statut particulier de l'Imam et réviser son salaire

A son tour, le directeur de la coopération au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Saib a salué les décisions du président de la République, lesquelles versent toutes dans "l'intérêt de l'ensemble des fonctionnaires du secteur, notamment les imams".

Ce sont des décisions qui viennent valoriser les efforts de cette catégorie qui adhère à toutes les démarches visant la préservation des intérêts de la nation et du pays, a-t-il souligné.

Il a, en outre, souligné que "ce geste louable en faveur des Imams renforcera leur détermination à s'acquitter de leurs missions avec dévouement et sincérité", ajoutant que l'élaboration du Statut particulier de l'Imam prévoit "la création de nouveaux grades et corps en phase avec les changements qui se produisent dans la société et avec les efforts consentis par les établissements de formation au profit du secteur".

Ce statut particulier "prendra également en considération ceux qui sonttitulaires de diplômes supérieurs comme le Magister et le Doctorat", a-t-il fait remarquer.

"Compte tenu de l'augmentation du nombre de mosquées à travers le territoire national, il est devenu nécessaire d'attribuer des logements de fonction aux Imams, en exécution des instructions du président de la République, ce qui les motiverait davantage et leur permettra d'exercer leur mission dans les meilleures conditions", a estimé M. Saib.

La stabilité de la situation sociale de l'Imam, ajoute-t-il, "lui assure des garanties quant à son parcours professionnel, et contribue partant à améliorer les performances du secteur à tous les niveaux".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, "l'ouverture du dossier de l'imamat et de la classification des imams et des mosquées pour une meilleure organisation du secteur".

Le Président Tebboune a ordonné, en outre, "l'élaboration du statut particulier de l'imam, qui comprendra une révision des salaires de cette catégorie, et l'attribution des logements de fonction aux imams dans toutes les grandes mosquées des wilayas, ou au niveau des nouvelles agglomérations, en tenant compte de leurs affectations".