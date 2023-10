Algérie: Ligue des champions/CRB - Une victoire pour le moral des joueurs

ORAN — L'entraîneur du CR Belouizdad, Sven Vandenbroeck, a qualifié de "motivante et bonne pour le moral" la victoire de son équipe, lundi au stade Miloud-Hadefi d'Oran, pour le compte du match retour du 2eme tour préliminaire de la ligue des champions d'Afrique de football, estimant que ce succès permettra à ses joueurs d'"aborder en force la phase des poules".

Le technicien belge Sven Vandenbroeck a déclaré, lors de la conférence de presse d'après-match, qui s'est terminé sur le score de (3/1) pour le Chabab, soit le même score enregistré lors du match aller: "nous avons commencé le match avec beaucoup de confort, grâce à la victoire obtenue au match aller. Même si nous avons encaissé un but précoce, d'une équipe de niveau inférieur à la nôtre, nous n'avons pas pu marquer de but en première mi-temps".

Lire aussi: Ligue des champions: le CRB renverse Bo Rangers (3-1) et passe en phase de poules

Concernant les joueurs de l'équipe nationale, Adlane Guedioura, Hussein Benayada et le gardien Wahab M'Bolhi, l'entraîneur des gars d'El-Aqiba a confirmé qu'ils constituent "un excellent apport à l'équipe et sont expérimentés. Nous attendons d'eux qu'ils apportent beaucoup à l'équipe, en Ligue des champions et en championnat national, ainsi qu'aux joueurs sur et en dehors du terrain".

De son côté, l'entraîneur du club des Bo Rangers (Sierra Leone), Elhaji Furay, a félicité le CS Belouizdad pour cette victoire et la qualification pour la phase des poules en déclarant : "le match a été difficile. Nous étions devant d'un but, et le penalty sifflé par l'arbitre nous a affectés, ce qui a entraîné un manque de concentration des joueurs et nous avons reçu deux autres buts du même joueur".

Il a ajouté que "le CR Belouizdad est une équipe forte et organisée, avec des joueurs talentueux et individuels. Ils nous ont éliminés de la même façon pour la deuxième fois consécutive ".