Sénégal: Comment la Cour des comptes sénégalaise s'est appuyée sur l'expertise de son homologue française

Au Sénégal, comment est dépensé l'argent public et comment en informer les citoyens ? Voilà l'une des missions clé d'une Cour des comptes. Le pays est doté de cette institution depuis 24 ans. Or, ces trois dernières années, elle a collaboré avec la Cour des comptes française pour bénéficier de son expertise. Décryptage de cette coopération.

Prenez une Cour des comptes bicentenaire d'un côté et de l'autre une institution créée sur le même modèle mais il y a moins de trente ans. Pour Thierno Dia, magistrat à la Chambre des affaires budgétaires et financières au Sénégal, il y avait forcément une expertise utile à partager, notamment pour relancer les enquêtes sur les dépenses publiques. « Une Cour des comptes, son coeur de métier, c'est de juger les comptes des comptables publics, rappelle-t-il. Mais, malheureusement, cette activité était en hibernation au niveau de la Cour. Pendant plusieurs années, nous sommes restés sans pouvoir juger les comptes des comptables parce que la Cour est restée pendant presque 20 ans sans recruter de personnel ».

Recrutements

Mais des recrutements ont eu lieu il y a trois ans et les magistrats français ont pu aider ces jeunes recrues. Vingt-trois équipes de contrôle des finances publiques ont bénéficié des conseils des experts français, comme Malick Ly, chef de la section instruction de la Chambre de discipline financière, qui s'est retrouvé à enquêter sur le maire de la ville de Saly et sa gestion des fonds municipaux. Les conseils des magistrats français l'y ont aidé. « Surtout dans la phase d'instruction, souligne-t-il. Au cours de cette phase d'instruction, là, on est en train d'effectuer des investigations avec des informations qui nous permettent de nourrir des charges à l'encontre des personnes qui sont mises en cause. Alors c'est à ce niveau-là que les experts de la cour des comptes nous ont beaucoup aidé, surtout sur le plan méthodique ».

Une méthode qui, au final, a permis de poursuivre le maire de la commune pour violation des règles de passation des marchés publics.

Deux guides sont nés de cette collaboration qui aura duré trois ans, avec pour objectif de contribuer à plus de transparence dans l'emploi des deniers publics au Sénégal et renforcer l'État.