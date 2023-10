Gambie: Les premiers vols de la saison touristique démarrent en octobre

Tandis que la saison verte s'achève cette année, l'Office du Tourisme de la Gambie (GTBoard) est optimiste quant à la prochaine saison touristique d'hiver 2023/2024, qui débutera en octobre 2023.

L'Office du Tourisme de la Gambie recevra officiellement les premiers vols charters pour la saison 2023/24 en provenance de ses différents marchés à partir du lundi 2 octobre 2023 avec le vol TUI Holland, qui partira de Schiphol et atterrira à l'Aéroport International de Banjul à 12h30 avec l'avion B737 d'une capacité maximale de 189 sièges. Le vol TUI Holland effectuera deux trajets par semaine.

Le vendredi, The Gambia Experience partira de Gatwick et atterrira à l'Aéroport International de Banjul à 15h15 avec un avion A320 d'une capacité de 150 sièges, et le même jour, le vol Corendon partira de Schiphol et atterrira à 16h30 avec un avion B737 d'une capacité de 220 sièges, avec respectivement 2 et 3 fréquences de vols dans la semaine.

Tap Portugal, qui était en pause pendant un certain temps, est maintenant de retour sur la route avec le premier vol qui partira de Portugal le 31 octobre 2023 et arrivera à destination de la Gambie à 01h05 du matin avec un avion A321 de 220 sièges, avec 2 fréquences par semaine.

Ce sera le tour de TUI UK qui partira de Manchester le 1er novembre 2023 et arrivera à destination à 20h00 avec un avion B737 d'une capacité maximale de 189 sièges, et la fréquence des vols sera de 2 fois par semaine.

%

Le vendredi 3 novembre sera une journée chargée puisque l'Office du Tourisme de la Gambie (GTBoard) et l'Aéroport International de Banjul (BIA) recevront trois vols charters de TUI UK de Gatwick avec un avion B137 d'une capacité de 189 sièges. Rainbow Tours atterrira à Banjul en provenance de Varsovie et Katowice avec des avions de 189 sièges chacun. La fréquence des vols de TUI UK en provenance de Gatwick sera de 2 trajets par semaine, tandis que les vols de Rainbow Tours en provenance de Varsovie et de Katowice auront lieu une fois par semaine.

Vueling, qui dessert déjà deux fois par semaine tout au long de l'année, le fera désormais trois fois par semaine.

Toutefois, les fréquences des vols charters n'incluent pas les vols réguliers et toutes les fréquences sont susceptibles de modification.

Mr Foday Bah, responsable du marketing de l'Office du Tourisme de la Gambie (GTBoard), a déclaré que la saison touristique d'hiver 2023/24 est prometteuse en raison du nombre de fréquences de vol et de l'augmentation de la capacité de chargement.

Il a déclaré que les visiteurs en destination de la Gambie sont libres et satisfaits, même si « nous encourageons tout le monde à continuer à satisfaire nos visiteurs et à leur démontrer que le pays est toujours la Côte Souriante de l'Afrique qu'ils connaissent si bien. »

Les procureurs déplorent le manque de véhicules pour transporter les détenus

Le Khalifat de Bansang reçoit le Président Barrow