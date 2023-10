Gambie: Le Khalifat de Bansang reçoit le Président Barrow

La commémoration annuelle du Mawlud Nabi (Gamo), en l'honneur du Prophète Muhammad SAWS, a été célébrée à Bansang dans la nuit du mercredi 27 septembre 2023 au matin du jeudi 28. La célébration du Mawlud a été suivie par la visite de Son Excellence le Président Adama Barrow.

Le Gamo, qui s'est déroulé sous la direction et la guidance spirituelle du Khalifa Sheikh Alhaji Hassan Bubacar Jallow, a commencé dans la matinée du mercredi 27 septembre et a donné lieu à diverses activités religieuses.

Les membres des différentes dairas, les talibés, les anciens de la communauté, les représentants du gouvernement et des invités de la Gambie, de la sous-région et de la diaspora ont pris part à la cérémonie et ont tous été reçus par le khalife.

Les temps forts de la journée et de la nuit de célébration ont été les récitations du Saint Coran, la certification des talibés (étudiants) qui ont atteint différents stades de leurs études coraniques, l'initiation des aspirants à la Tariqah Tijaniyya, les sermons et la récitation de chants religieux, entre autres. Le thème du Mawlud de cette année était "La centralité du Prophète (SWAS) et de sa Sunna (tradition) dans l'Islam". Parmi les éminents orateurs figuraient Alhaji Ahmad Tijan (Imam Ratib, Masjid Al-Miraj, Tabokoto), Alhaji Abdourahman (Al-Hafiz) et Imam Cherno Muhammad Bobo (professeur de tafsirul Qur'an et de jurisprudence islamique à l'école Sheikh Bubacar Zaidi et à la mosquée centrale de Bansang et Naib).

%

La nécessité et les avantages de glorifier le Prophète, comme le Tout-Puissant Allah l'a ordonné à tous les croyants dans le Saint Coran, ainsi que la pratique de la recherche du pardon (Istighfaar), l'incantation des louanges du Prophète et le rappel (Zikr) de l'unicité d'Allah, ont été les fils conducteurs des sermons en tant que principes de la Tariqah (voie spirituelle) Tijaniyya.

Dans ses remarques finales, après avoir dirigé les prières de Soubha du matin, le Khalifa a appelé l'assemblée et tous les musulmans à craindre Allah, à accroître leur amour pour le Prophète, à rester fermes dans l'observance scrupuleuse des piliers cardinaux de l'Islam (prière, jeûne, Zakat et Hajj) et de la Sunna. Il a prié pour qu'Allah assiste tous les croyants dans la réalisation de ces nobles tâches.

Dans le cadre des événements, la célébration a été marquée par la visite du Président et Chef de l'État de la République de la Gambie, Son Excellence Adama Barrow, à la famille et à Hadara de feu Sheikh Alhaji Bubacar Zaidi Jallow de Bansang, le jeudi 28 septembre 2023. Le chef d'État a été accueilli à son arrivée par le Khalifa, Sheikh Alhaji Hassan, accompagné de ses frères, de représentants du gouvernement et de la communauté de la région (le gouverneur, le chef de district, l'alkalo), des anciens de Bansang, des imams et des talibés de haut rang. Son Excellence a assisté à la prière de 17 heures à la mosquée centrale de Bansang, dirigée par le Khalifa, après une Ziara sur la tombe de feu Sheikh Alhaji Bubacar Zaidi Jallow.

Dans l'enceinte familiale, le Président a eu un bref tête-à-tête avec le cheikh Alhaji Hassan et a été présenté à d'autres membres de la famille de Shiekh Bubacar Zaidi, notamment les enfants, les petits-enfants, les conjoints, ainsi que des membres et des talibés Hadara de haut rang.

Alhaji Ahmad Tijan (frère cadet du Khalife) a souhaité la bienvenue au Président. Il a reconnu que cette visite était unique en son genre et a remercié Son Excellence pour sa gentillesse, sa bienveillante disposition et empathie envers tous les citoyens.

Dans son allocution de bienvenue, le Khalifa a remercié, au nom de la famille, des talibés et de la communauté de Bansang, ainsi qu'en son nom personnel, Son Excellence pour sa visite, qu'il a qualifiée de grand honneur. Il a prié pour le maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement de la Gambie, ainsi que pour le bien-être du Président.

Le président Barrow a remercié le khalife et sa famille pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité. Il a précisé qu'il n'était pas là en sa qualité de Chef d'État, mais en tant que proche associé de longue date de la famille et de feu Sheikh Bubacar Zaidi. Il a assuré l'assemblée de son engagement en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du progrès pour tous en Gambie.

Pour marquer cette occasion largement célébrée par la Umma musulmane, Cheikh Hassan a reçu des messages de bonne volonté accompagnés de duas de la part de Cheikh Annass, fils et khalife de feu Cheikh Idriss al-iraqi (RA), de Cheikh Zoubirkhalifa de Cheikh Ahmad Tijan Shariff (RA) au Maroc, et de Cheikh Boukhari d'Alger au nom du Cheikh et khalifa de la Tijjanniya en Algérie.

Le Khalife, Sheikh Alhaji Hassan Bubacar Jallow, a remercié et exprimé sa gratitude pour les efforts de tous ceux qui ont participé et/ou contribué au succès des événements. Il a prié Le Tout-Puissant Allah d'exaucer toutes les supplications, duas et dévotions formulées à cette occasion, et de faire en sorte que nous vivions tous pour assister à de nombreux autres événements de Mawlud, en bonne santé et dans la prospérité, avec les bénédictions d'Allah. Ameen.

Les premiers vols de la saison touristique démarrent en octobre