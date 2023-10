Algérie: Ligue des champions - Le CRB s'impose devant le Bo Rangers FC et file en phase des poules

ORAN — Le CR Belouizdad s'est qualifié pour la phase des poules de la ligue des champions de la CAF de football, après son succès devant le club de Bo Rangers FC du Sierra-Léone sur le score de 3-1 (mi-temps 0-1) en match retour du 2ème tour préliminaire, disputé, lundi au stade du complexe sportif Miloud-Hadefi d'Oran.

Les buts de la rencontre ont été inscrits sur un triplé de Lionel Wamba, 78' (p) et 80' et 89' pour le CRB et Ibrahim Turay pour BO Rangers à la 9' (p).

En confiance après son succès du match aller au Sierra Léone sur le score de trois buts à un, les coéquipiers de Meziane ont réalisé un match quasi-parfait en deuxième mi-temps et ont obtenu leur ticket pour la phase de poules pour la quatrième fois consécutive.

Les supporters des Rouge et Blanc ont attendu jusqu'à la 78' pour voir les filets du gardien Abu Komuh trembler sur pénalty.

Ligue des champions: le CRB renverse Bo Rangers (3-1) et passe en phase de poules

Pendant la 2eme période, le match est devenu à sens unique, avec une large domination du Chabab, revenu avec les mêmes intentions et ont enfoncé le clou avec un deuxième but signé Wamba avant de clôture avec un 3eme but du même joueur.

Le Chabab a fait parler sa qualité technique et son expérience en gérant les moments forts de la rencontre comme il se doit.