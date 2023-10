Algérie: Signature d'une convention de coopération entre l'USTHB et Elsewedy Câbles Algérie

ALGER — Une convention de coopération à caractère scientifique et technique a été signée, mardi à Alger, entre l'Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB) et le Groupe Elsewedy Câbles Algérie.

La convention de coopération a été signée par le recteur de l'USTHB, Djamal Eddine Akretche, et le responsable des secteurs des ressources humaines du Groupe égyptien, Walid Tayel.

Cette convention, signée au siège de l'Université à Bab Ezzouar, a pour objet de fixer les modalités de collaboration entre l'USTHB et le Groupe Elsewedy Câbles Algérie, en matière de formation et de recherche scientifique et technique.

La mise en oeuvre de cette convention, conclue pour une durée de trois années, se fera sur la base des programmes semestriels élaborés par les deux parties pour le développement des activités opérationnelles.

En vertu de cette convention, le Groupe Elsewedy Câbles Algérie s'engage notamment à organiser et encadrer des conférences, séminaires et colloques à l'Université, ainsi que des cycles de formation et de perfectionnement dans les domaines des équipements.

Pour répondre aux attentes du secteur socio-économique, il est prévu également l'adaptation des programmes de la formation au milieu professionnel, et ce à travers la programmation de visites pédagogiques et stages auprès du groupe au profit des étudiants de l'USTHB.

De son coté, l'USTHB s'engage, à travers ses laboratoires de recherches, à assurer une assistance technique et conseil en ingénierie au profit des unités de production d'Elsewedy Câbles Algérie.

Il prévu aussi, la promotion d'une stratégie d'insertion professionnelle aux jeunes diplômés dans le secteur avec les acteurs socio-économiques conventionnés.