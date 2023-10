Afrique du Nord: 3e édition du Festival Circuit Théâtre, du 3 au 7 octobre 2023 - Quand le théâtre s'invite dans les écoles

Pour cette nouvelle édition, le festival présente un programme itinérant ouvert à tous les âges, et notamment aux élèves et au corps enseignant, en leur proposant des ateliers assurés par des professionnels du 4e art et des représentations théâtrales qui seront abritées par différentes écoles primaires du sud de Siliana.

Le Centre des Arts dramatiques et scéniques de Siliana organise, du 3 au 7 octobre, la 3e édition du Festival Circuit Théâtre.

Entièrement dédiée à la création théâtrale tunisienne, la manifestation a opté depuis son lancement en 2021 pour une politique de décentralisation avec l'ambition d'investir un maximum de lieux dans la ville de Siliana en ciblant surtout les zones où l'accès à la culture est absent.

Le Centre s'est rendu, ainsi, dans les régions rurales et chez les enfants de la campagne qui n'a pas vraiment connu de développement culturel par le passé.

Neuf pièces théâtrales ont été sélectionnées, produites par des compagnies en provenance de différentes régions du pays et qui seront programmées dans 8 écoles primaires de la ville, à savoir : «Al Sadka» qui accueillera la cérémonie d'ouverture de la manifestation avec une performance de majorettes et un spectacle musical, l'école «Drija», «Ras el ma», « Edhwewda», «El Mansoura el kadima», «Sidi Abdel Nour», «Bijga» et «El Karya al chamalya»qui accueillera la cérémonie de clôture avec au programme un specacle musical pour enfants et la représentation de la pièce «laka an takhtar» (A toi de choisir) d'Est production Tunis.