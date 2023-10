Angola: Plus de 200 salariés de l'EFCU-EP touchés par un empoisonnement

Cazenga (Luanda) — Plus de 200 employés de l'Entreprise de Fabrication de Chaussures et Uniformes (EFCU-EP) se sont évanouis lundi matin, à Luanda, vraisemblablement à cause d'un intoxication chimique.

Selon le premier secrétaire du Comité syndical de l'entreprise liée au Ministère de la Défense, Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, Luís Manuel Dumbo, l'évanouissement a commencé d'abord dans l'usine de bottes et plus tard dans l'usine d'uniformes, à cause de l'inhalation des substances toxiques résultant de la désinfestation, réalisée samedi.

Le responsable syndical a expliqué qu'avant l'arrivée des pompiers et de l'Institut national d'urgence médicale (INEMA), avec leurs propres moyens, certains salariés ont été transférés vers des unités hospitalières voisines.

À son tour, le directeur général, Artur Tombia, a déclaré qu'il ne connaissait pas les raisons précises des évanouissements dans les usines, car la désinfestation des installations s'effectue depuis 2019, sous la responsabilité de l'entreprise Bioprom.

Artur Tombia a informé qu'ils avaient invité les responsables de l'entreprise prestataire de services à fournir plus de détails sur les produits utilisés.

Du côté de la société Bioprom, son directeur, Morais Canga, soupçonne que les mesures de ventilation et de nettoyage n'ont pas été respectées, ce qui pourrait être à l'origine de l'évanouissement.

Morais Canga a garanti qu'il n'y avait pas d'augmentation de la composition des produits de désinfestation, d'une part, et que, d'autre part, ce n'était pas nocif.

Il a expliqué que l'usine est fermée et qu'il est conseillé de la laisser aérer pendant plus de trois heures.

Le chef de la section Santé du District Urbain 11 de Novembro, Caetano Nimi, a souligné que les données provisoires indiquent le contrôle de 132 utilisateurs emmenés à l'hôpital dos Cajueiros, Centres de Santé de Progresso et de Sambizanga, en plus de ceux qui ont été emmenés à Américo Boavida et Josina Machel, par des collègues avec d'autres moyens.

"Jusqu'à présent, la situation des usagers est sous contrôle et ils présentent des symptômes légers, avec une possible sortie dans les prochaines heures", a-t-il souligné.

Le responsable soupçonne également qu'il y ait eu une intoxication due à une substance utilisée lors de la désinfestation.

L'entreprise fabrique compte environ mille 500 salariés.