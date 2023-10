Afrique du Nord: Cérès Edition - Un legs culturel de 60 ans remis aux Archives nationales

Les éditions Cérès ont fait don d'une partie de leur patrimoine aux Archives nationales de Tunisie (ANT) où logent des milliers de documents sur l'histoire de la Tunisie.

Ces documents ont été remis par le directeur de Cérès, Karim Ben Smaïl, au directeur des Archives nationales, Hedi Jallab, annonce un communiqué de l'éditeur.

Le don est composé d'archives documentaires du film "Rendez-vous avec l'histoire", réalisé par Hamadi Essid pour Cérès "Productions", en 1965. Ce court-métrage documentaire tourne autour du voyage du président Habib Bourguiba au Moyen-Orient, son passage à Jérusalem qui était à l'époque sous administration jordanienne, et son célèbre discours de Jéricho à l'adresse des Palestiniens.

Outre les bobines originales, ces archives sont constituées de courriers entre Cérès et le gouvernement de l'époque.

Le don comprend aussi l'ensemble des cassettes audios d'une émission sur Radio Suisse Romande, «Petit-déjeuner» de Patrick Ferla, à laquelle le fondateur de Cérès, Mohamed Ben Smaïl, a participé de 1996 à 1998. Il donnait un billet hebdomadaire d'humeur sur l'actualité tunisienne (L'air du temps à Tunis).

Ces témoignages de la vie culturelle, politique et sociale de la Tunisie seront digitalisés par les Archives nationales de Tunisie, a souligné l'éditeur, faisant savoir que ce don est parmi d'autres actions programmées à l'occasion de la célébration, en 2024, du 60e anniversaire de création des Editions Cérès.

Ce nouveau don aux Archives nationales de Tunisie s'ajoute à un nombre important de documents sauvegardés dans cette institution publique oeuvrant notamment pour la sauvegarde du patrimoine archivistique national.

L'été dernier, des documents privés appartenant à la famille Bourguiba ont été offerts aux Archives nationales de Tunisie.

Ce don placé dans les dépôts des Archives est composé de 69 lettres adressées par Bourguiba à sa femme Mathilde et à son fils Habib Junior, datant du début des années 40, durant la période de sa détention dans le Sud de la France.

Le don de la famille Bourguiba a été dévoilé au terme du colloque international "Habib Bourguiba, le fondateur" organisé, le 1er, 2 et 3 juin 2023, par l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, en partenariat avec les Archives nationales de Tunisie et l'Association des études bourguibiennes.

A cette occasion, le siège des Archives nationales a abrité une exposition documentaire (Bourguiba et la Tunisie indépendante) à la mémoire du bâtisseur de la première République tunisienne, Habib Bourguiba (3 août 1903 - 6 avril 2000).

Des copies de documents officiels rares et des photos d'archives, propriété des Archives nationales, étaient visibles dans cette exposition qui couvrent toute la période du règne de Bourguiba de 1957 à 1987.

Les fonds dont disposent actuellement les Archives nationales de Tunisie concernent l'Histoire de la Tunisie de la fin du XVe siècle jusqu'à présent.

Le siège principal des Archives nationales, situé au boulevard 9-Avril à Tunis, contient quarante-huit (48) magasins d'une capacité de cinquante-deux (52) kilomètres linéaires de documents, peut-on lire sur le site de cette institution.

L'institution dispose des espaces et des équipements nécessaires à une bonne conservation des documents.

Les fonds profitent ainsi d'une protection fiable des différents facteurs de dégradation et restent exploitables le plus longtemps possible.