Congo-Brazzaville: Ouenzé 2 - Près de 1000 tables-bancs offertes au complexe Leyhet-Gaboka

Le député de la deuxième circonscription électorale de Ouenzé, Daniel Illoye Gouya, a remis le week-end des centaines de tables-bancs à quelques écoles publiques de sa circonscription électorale, dont plus de 800 au complexe scolaire Leyhet-Gaboka.

Le don fait par le député Daniel Illoye Gouya s'inscrit dans le cadre de l'opération dénommée « Zéro enfant assis à même le sol » qu'il a initiée dans sa circonscription électorale. Au titre de l'année scolaire 2023-2024, qui a débuté ce 2 octobre, l'élu du peuple a ciblé quelques établissements publics.

Au complexe scolaire Leyhet-Gaboka, composé d'un collège d'enseignement général et de deux écoles primaires, Daniel Illoye Gouya a offert plus de 800 tables-bancs. L'élu du peuple a fait aussi le même don à l'école Pierre-Nzoko ainsi qu'à bien d'autres écoles publiques et conventionnées de sa circonscription électorale.

En offrant ce matériel scolaire aux écoles de Ouenzé II, il veut contribuer, tant soit peu, à l'amélioration des conditions d'apprentissage au sein des établissements scolaires publics afin de permettre aux élèves de sa circonscription électorale d'étudier dans de conditions dignes et optimales.

« Ces tables-bancs permettront à nos élèves de s'asseoir confortablement et de suivre attentivement les cours. Nous sommes conscients que cette offre ne résout pas tous les problèmes auxquels nos écoles sont confrontées, mais n'est qu'un premier pas vers une solution appropriée. Nos élèves méritent le meilleur, nous sommes donc déterminés à leur offrir un environnement éducatif digne, l'éducation étant le chemin fondamental et la clé qui ouvre la porte des opportunités, de la compréhension et de la croissance personnelle », a souligné le député Daniel Illoye Gouya, alias Tsenzèle.