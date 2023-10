Congo-Brazzaville: Concours de nouvelles - Lancement du 40e Prix du jeune écrivain de langue française

L'appel à candidatures, du 40e Prix du jeune écrivain (PJE) de langue française est lancé. Les inscriptions et dépôts de manuscrits seront ouverts, du 13 novembre jusqu'au 1er février 2024.

L'appel à candidatures au 40e Prix du jeune écrivain de langue française s'adresse aux passionnés de l'écriture de tous les pays francophones âgés entre 16 et 26 ans. Depuis quarante ans, le PJE offre l'opportunité aux passionnés d'écriture et de littérature de la langue française de passer à une étape supérieure de leur passion. Il s'agit de les encourager à faire preuve d'audace en sortant de l'ombre. Et surtout de les inciter à partager avec l'humanité entière des récits uniques et des histoires singulières pleines d'imagination.

Comme lors des précédentes éditions, cette année encore le jury international d'écrivains réunis autour d'Alain Absire, entend consacrer douze lauréats issus des cinq continents de la francophonie. Les lauréats seront par la suite conviés à bénéficier d'un accompagnement professionnel, d'un tutorat écrivain, d'une classe de maître et d'un atelier d'écriture. En outre, leurs nouvelles sont publiées dans un recueil édité par Buchet/Chastel.

En attendant l'ouverture officielle du dépôt des manuscrits, le PJE invite les potentiels candidats à se préparer. « Avant de t'inscrire, mets toutes les chances de ton côté. Passer du côté de l'écriture c'est entrer dans les coulisses de la langue et s'il n'y a pas de véritables recettes, il y a néanmoins quelques éléments à ne pas négliger qui peuvent faire la différence lors de la sélection », peut-on lire sur le site dudit prix. Au nombre de ces éléments, on note : l'orthographe et la syntaxe, la cohérence, l'efficacité, la fluidité du récit, la narration bien construite. En plus, le PJE exhorte les candidats à se méfier des généralités, des grandes idées souvent très convenues, ainsi qu'à prendre le temps de développer un ou deux éléments importants : un personnage, un lieu, une ambiance, une mémoire...

En vue d'encourager d'autres jeunes à tenter l'expérience de ce concours de nouvelles, Arthur Dreyfus, lauréat en 2009, a partagé son témoignage. « Lorsque j'ai appris que j'avais remporté le premier prix, deux événements sont rapidement survenus : le premier, c'est une prise de conscience. L'idée qu'écrire n'est pas une activité stérile et que le partage est possible. La création est si souvent une histoire de confiance. La confiance est née ce jour-là pour moi. Le deuxième événement, après l'envie de continuer d'écrire, c'est la possibilité de concrétiser ce projet. Grâce à la renommée du PJE, et à ma première publication chez Buchet Chastel, mon premier roman a probablement pu être plus rapidement lu par les éditeurs. C'était une bonne carte de visite, ou une porte d'entrée, comme on voudra. Enfin, le PJE, pour moi, ce sont aussi des rencontres décisives, et amicales ».

Notons que le Prix du jeune écrivain de langue française a été créé en 1984 à Muret (Haute-Garonne) par Marc Sebbah et Henri Beulay.