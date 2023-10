Tunisie: L'artisanat à travers les régions - Quel rapport qualité-prix ?

Certes, le coût de la matière première et de la main-d'oeuvre ouvrière demeure assez élevé, en termes de temps et d'argent.

Pour la 4e année consécutive, la Foire nationale de l'artisanat à Kairouan coïncide avec la fête du Mouled. Mais, ce n'était pas une simple coïncidence.

L'ambiance est telle qu'elle mobilise, chaque année, des milliers de visiteurs venus de tous les horizons assister aux festivités religieuses et jubiler avec des sensations spirituelles exceptionnelles dont se prévaut pareil rendez-vous dans la capitale des Aghlabides.

La culture de consommer local !

C'est la raison pour laquelle l'exposition artisanale s'est tenue au coeur de la médina, où se dresse, de par sa majesté et son histoire plus que millénaire, la grande mosquée Okba Ibn Nafaâ.

D'autant plus que le choix de l'opportunité, du 22 au 27 septembre dernier, n'est, surtout, pas fortuit puisque l'utile a rejoint l'agréable.

Au total, 90 artisans et artisanes, issus de 19 gouvernorats, en ont profité, afin de faire connaître les produits spécifiques à leurs régions respectives et les exposer à la vente.

Reste que le rapport qualité-prix a fait la différence.

Ainsi, l'idée de tenir cette foire nationale d'artisanat en ce temps et en ce lieu semble bien étudiée, inscrite dans le droit fil de promouvoir un secteur ancestral pas assez développé, bien que revisité.

N'empêche, il a eu à vaincre certaines difficultés pour se tailler une part du marché. «Cette foire s'érige en Bourse annuelle d'affaires promotionnelles du secteur. Elle vient également enraciner davantage la culture de consommation de nos produits d'artisanat», indique Tarek Neji, délégué régional de l'artisanat à Kairouan, soulignant la portée des festivités du Mouled qui sont devenues le fer de lance du secteur.

Cela incombe aussi à l'Office national de l'artisanat (ONA) de faire toujours campagne et d'assurer le suivi de la profession.

Il avait déjà entamé une stratégie de promotion 2023 et fait en sorte que toute manifestation soit bien organisée et encadrée.

En effet, précise M. Neji, la foire de Kairouan n'est qu'une suite de démarche marketing professionnelle, engagée, sous les bons auspices de l'ONA.

Son directeur des foires, Sofiene Tekaya, a fait le tour des stands et pavillons, fort impressionné par l'art et la manière dont ont été parfaitement confectionnés les articles exposés.

Des produits cousus main, incarnant un patrimoine matériel et immatériel pittoresque et précieux.

Savoir calculer son prix de vente

D'ailleurs, « l'office organise, chaque année, plus de 200 foires et salons, tant à l'échelle nationale que régionale, sans compter les manifestations à l'étranger », recense M. Tekaya, relevant qu'il y a toujours tendance à créer, diversifier et améliorer la qualité du produit. Mais qu'en est-il des prix proposés dans pareilles manifestations ?

Certes, le coût de la matière première et la main-d'oeuvre ouvrière demeure assez élevé, en termes de temps et d'argent.

Alors que le prix par produit est revu à la hausse, et toute offre promo-vente est restée, hélas, hors de nos capacités. L'équation est de plus en plus difficile.

Comment ce secteur peut-il, donc, fidéliser ses clients ?

« On veille sur la compression du coût de la production pour réduire les prix des produits.De même, on fournit des formations pour apprendre à l'artisan comment calculer son prix de vente et s'imposer sur le marché national et celui international», indique-t-il. L'objectif est de faciliter la promotion du secteur et l'amélioration de sa compétitivité sur le marché.

Afin que notre artisanat puisse se hisser au rang de concurrent à part entière.