Tunisie: Saïed reçoit tour à tour le Chef du gouvernement, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur et celui du Tourisme - Tous les trésors du monde entier ne valent pas aux yeux de notre peuple un iota de notre souveraineté

L'action du gouvernement, l'audit sur les recrutements, le rôle social de l'Etat, la voix de la Tunisie dans les forums internationaux, la lutte contre les réseaux impliqués dans la migration et la traite des êtres humains, la spéculation et le monopole et la nécessité de débarrasser le tourisme tunisien des stéréotypes avilissants ont constitué l'essence de ces rencontres.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier au Palais de Carthage, M. Ahmed Hachani, Chef du gouvernement.

Il a pris connaissance de l'avancement des travaux du gouvernement au cours de la période écoulée et s'est enquis du processus de mise en oeuvre du décret n°591 du 21 septembre 2023 relatif à un audit global des recrutements et d'intégration dans la fonction publique dans les organismes, institutions et établissements publics ainsi que dans les sociétés à participation publique et autres structures publiques et qui ont eu lieu du 14 janvier 2011 au 25 juillet 2021.

En outre, le Président de la République a chargé le Chef du gouvernement à transmettre ses sincères salutations fraternelles à son frère, Son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune, Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, à l'occasion de son déplacement en Algérie dans le cadre des travaux du Haut comité mixte tuniso-algérien.

%

Le Chef de l'Etat a souligné la nécessité que cet événement bilatéral soit une occasion renouvelée de raffermir les liens tuniso-algériens et de consolider la communauté de destin et d'avenir.

L'entretien a également porté sur les préparatifs en vue de l'élaboration du projet de loi de finances pour l'année 2024.

Le Président de la République a, à cet effet, souligné que l'Etat n'abandonnera pas son rôle social.

Sur un autre plan, le Président de la République a souligné la nécessité d'harmoniser le travail gouvernemental et a insisté à ce que tous ceux qui assument des responsabilités adhèrent à la politique fixée par le Chef de l'Etat, comme le stipule la Constitution du 25 juillet 2022.

Lors d'une autre audience, le Président de la République a également reçu Kamal Fekih, ministre de l'Intérieur, Mourad Saidane, directeur général de la Sûreté nationale, et Houcine Gharbi, directeur général et commandant de la Garde nationale.

La réunion a porté sur les efforts déployés pour lutter contre le phénomène de la migration irrégulière dans plusieurs villes tunisiennes et de la nécessité de démanteler les réseaux criminels qui sont derrière.

Le Chef de l'Etat a également souligné, une fois de plus, la nécessité de poursuivre les opérations de sécurisation des abords des écoles et des instituts et de lutter avec fermeté contre le phénomène du trafic de drogue. « Tout comme certaines parties ciblent la sécurité de l'Etat, ceux qui promeuvent la drogue auprès des jeunes ciblent la sécurité de la société », a-t-il asséné.

Il a insisté d'autre part sur l'importance de poursuivre les opérations conjointes sur le terrain entre les différentes structures de l'Etat pour éradiquer le phénomène de monopole et de la spéculation.

Sur un autre plan, le Président de la République a donné ses instructions pour la poursuite des opérations visant à éliminer toutes les manifestations de construction chaotique et sur la nécessité pour les communautés locales d'assumer leurs responsabilités pour mener des campagnes de propreté à grande échelle et de préserver l'environnement.

Une troisième audience accordée à Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a été axée sur les résultats de la participation de notre pays aux travaux de l'Assemblée générale des Nations unies et des réunions qui se sont déroulées en marge de celle-ci, ainsi que sur les résultats de la visite du ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Tunisiens de l'étranger à Moscou et à Pretoria.

Le Chef de l'Etat a, à cet effet, exprimé sa satisfaction de l'écho positif que la Tunisie commence à trouver dans les forums internationaux et dans de nombreuses capitales, que ce soit au Nord ou au Sud, grâce à la pertinence de nouvelles approches en rupture avec ce qui prévalait par le passé.

Le Président de la République a également précisé que le monde entier est témoin de transformations majeures et que la Tunisie, qui adhère aux principes du non-alignement, doit être en phase avec ces métamorphoses pour s'ériger en tant que partenaire actif dont la voix est entendue et dont les positions sont fermes, pour écrire une nouvelle histoire pour l'humanité.

Sur un autre plan, l'entretien a porté sur les relations de la Tunisie avec l'Union européenne, notamment la récente offre faite par l'Union de soutenir le budget de notre pays et de lutter contre l'immigration irrégulière.

Le Président de la République a souligné que la Tunisie, qui accepte la coopération, n'accepte pas tout ce qui ressemble à l'aumône ou à la charité, « car notre pays et notre peuple ne veulent pas de la compassion et ne l'accepte pas si cela se produit sans respect et dignité ».

En conséquence, « la Tunisie rejette la proposition avancée ces derniers jours par l'Union européenne, non pas en raison du faible budget proposé mais car tous les trésors du monde entier ne valent pas aux yeux de notre peuple un iota de notre souveraineté et parce que cette proposition contredit le mémorandum d'entente qui a été signé en Tunisie et est contraire à l'esprit qui a prévalu lors de la Conférence de Rome en juillet dernier, qui était une initiative tuniso-italienne », a indiqué le Chef de l'Etat.

Le Président de la République a expliqué que la Tunisie met tout en oeuvre pour démanteler les réseaux criminels de trafic d'êtres humains et d'organes humains, rappelant à cet effet que « notre pays n'a jamais été la cause de cette misère vécue par la plupart des peuples africains, et qu'il a, à l'instar de beaucoup de pays, souffert à son tour de l'ordre mondial actuel, et que ni notre pays ni ceux d'où proviennent ces vagues migratoires ne veulent de nouveau être victimes d'un système mondial dans lequel la justice ne prévaut pas et l'être humain n'est pas respecté ».

Enfin, dans un entretien avec le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, le Chef de l'Etat a affirmé que le secteur du tourisme doit évoluer vers un modèle plus riche qui dépasse le produit balnéaire classique qui a prouvé ses limites et de cibler des niches à plus forte valeur ajoutée telles que le tourisme de santé, le tourisme culturel ou des incentives et congrès.

Il a, à cet effet, pointé du doigt les scènes d'accueil folkloriques rabaissantes qui se passent dans des lieux publics à l'instar des ports et des aéroports.

« Nous sommes un peuple accueillant et hospitalier mais avez-vous jamais vu des touristes tunisiens accueillis par des troupes folkloriques à Londres ou à Paris ou ailleurs? », a-t-il fait remarquer.

Dans le même sillage, le Président de la République a remercié les Tunisiens à l'étranger dont les transferts représentent la première source en devises pour le pays, alors que le tourisme se classe en deuxième position.

Il a en outre critiqué les tarifs exorbitants appliqués aux Tunisiens pour un séjour dans un hôtel, alors que les étrangers ne payent que des forfaits à bas prix.