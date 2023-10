Togo: Inverser le changement climatique

L'Ordre national des architectes du Togo (ONAT) veut revoir le modèle de conception et développement des grandes villes.

Avec un tiers de la population vivant à Lomé, il y a urgence pour ne pas sombrer dans l'asphyxie.

'Il faut aller vers des villes durables et écologiques avec beaucoup d'espaces verts. Ce n'est pas le cas aujourd'hui', explique Péyébineso Limaziè, le président de l'ONAT.

Bref, des villes résiliantes où il fait bon vivre. Il y a du travail.

Un concept de ville durable intègre des pratiques écologiques, des espaces verts et des technologies de soutien dans l'environnement urbain afin de réduire la pollution atmosphérique et les émissions de CO2, d'améliorer la qualité de l'air et de protéger les ressources naturelles.

Ces pratiques conduisent à un environnement plus sain pour les habitants de la ville et à une empreinte carbone plus faible pour la ville.

Les villes durables deviennent essentielles dans la quête pour inverser le changement climatique mondial.

Les villes d'aujourd'hui doivent moderniser leurs infrastructures - par exemple, pour faire en sorte que la ville puisse être facilement parcourue à pied, à vélo ou avec des systèmes de transport en commun écologiques.

L'énergie qui alimente et soutient les systèmes urbains - du réseau électrique à la gestion de l'eau en passant par la circulation et les transports en commun - peut être modernisée pour réduire les émissions et améliorer la qualité de l'air.