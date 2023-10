Sénégal: Matam ambitionne de former des champions pour les JOJ 2026

Matam — La Ligue régionale d'athlétisme de Matam (nord) ambitionne de former des athlètes pouvant représenter cette région au Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 2026 prévus à Dakar, a-t-on appris de son président, Papa Isma Bâ.

»Nous avons comme ambition d'avoir des champions issus de la région qui vont participer aux JOJ de 2026, à Dakar. Entre autres objectifs, la Ligue souhaite avoir un centre de formation et organiser des sessions de renforcement pour les athlètes de la région de Matam », a-t-il dit au cours d'un entretien avec l'APS.

La région de Matam ne comptant que six clubs, dont Renaissance de Tantadji, Oxygène du Fouta et Académie des Sports, « au début, il était un peu difficile de retrouver des athlètes dans les différentes localités [de la région] à cause d'un problème de licence ».

»Il faut noter que les athlètes qui forment ces clubs viennent des villages et villes de la région, notamment Ourossogui, Sinthiou Bamambé, Kanel, Hamady Ounaré, Ogo, Odobéré, Boyinadji, Danthiady, Diamel, Thiarène, Sinthiane et Sinthiou Garba », expliqué M. Bâ.

Depuis la mise en place de son nouveau bureau, en janvier 2022, la Ligue régionale d'athlétisme de Matam a organisé plusieurs activités, dont un cross de masse qui n'a pas pu se tenir cette année faute de moyens, a-t-il souligné.

%

Une compétition sur piste a été organisée au stade régional de Matam, avec la participation de beaucoup d'élèves, »en vue de cibler des jeunes pouvant prendre part aux prochaines JOJ ».

Il a rappelé que des athlètes de la région avaient participé aux championnats nationaux d'athlétisme tenus à Dakar et à l'issue desquels ils ont décroché deux médailles, dont une en or et une argent (hauteur et longueur) dans les catégories des moins de 18 et moins de 20 ans.

»Nous rencontrons pas mal de difficultés dues au manque de moyens et de matériel. Nous collaborons aussi avec les paramilitaires qui sont en service dans la région », a laissé entendre M. Bâ.