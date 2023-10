Cote d'Ivoire: Prévention contre le paludisme- L'USAID lance une campagne préventive pour les enfants de Dabakala et Dikodougou

Le 30 septembre 2023, les États-Unis ont lancé la première campagne de masse de prévention saisonnière du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans à Dabakala et Dikodougou, deux des districts sanitaires à plus forte incidence de paludisme en Côte d'Ivoire. Le Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Sanitaire Universelle, en partenariat avec l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), administrera de porte à porte des médicaments de prévention du paludisme à ces enfants pour renforcer les efforts déployés par le gouvernement ivoirien afin d’atteindre sa vision zéro paludisme. Rapporte une note à la presse de l’ambassade des Usa à Abidjan.

Menée par l’USAID et mise en œuvre en collaboration avec le U.S. Centers for Disease Control and Prevention, l’Initiative présidentielle américaine contre le paludisme (PMI) s’associe à la Côte d’Ivoire pour lutter contre la maladie depuis 2018, avec un investissement total de 150 millions de dollars.

Selon cette source, l’investissement de l’USAID dans la chimio-prévention du paludisme saisonnier démontre l’engagement du gouvernement américain à soutenir de nouvelles interventions prouvées efficaces par l’Organisation mondiale de la Santé et adoptées par le gouvernement de Côte d’Ivoire. Cette campagne devrait réduire la transmission du paludisme d'au moins 40 % chez les enfants de moins de cinq ans et contribuer à réduire le fardeau du paludisme chez les jeunes enfants dans les deux districts.

« PMI œuvre à réduire la mortalité maternelle et infantile. J’encourage tout le monde à accueillir les agents de santé communautaires afin que les enfants puissent recevoir ce traitement important « PMI œuvre à réduire la mortalité maternelle et infantile. J’encourage tout le monde à accueillir les agents de santé communautaires afin que les enfants puissent recevoir ce traitement important et efficace de prévention du paludisme », a déclaré Akua Kwateng-Addo, Directrice du Bureau de Santé de l’USAID en Côte d’Ivoire.