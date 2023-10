Maroc: Présentation mercredi à Rabat des résultats de l'examen des rapports nationaux du Royaume du Maroc par les mécanismes onusiens des DH

Rabat — Une rencontre consacrée à la présentation des résultats de l'examen des rapports nationaux du Royaume du Maroc par les mécanismes onusiens des Droits de l'Homme se tiendra, mercredi à Rabat, avec la participation du Système des Nations Unies pour le Développement au Maroc et des partenaires internationaux.

Organisée par la Délégation Interministérielle aux Droits de l'Homme en partenariat avec le Système des Nations Unies pour le Développement au Maroc, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la capitalisation de la dynamique que connaît l'adhésion du Maroc au système onusien des Droits de l'Homme, adhésion qui constitue un choix stratégique traduisant les principes et garanties de la constitution, et consacrant la promotion et la protection des droits de l'Homme, indique la Délégation dans un communiqué.

Cette rencontre a pour but le partage du bilan de l'examen des rapports nationaux par les mécanismes onusiens des droits de l'Homme, ainsi que la sensibilisation des partenaires internationaux sur l'importance de prendre en considération les recommandations et observations desdits mécanismes dans les plans et programmes d'appui consacrés au Royaume du Maroc, poursuit la même source.

Elle s'inscrit aussi dans le cadre de la réalisation du Royaume du Maroc de l'engagement de préparer des rapports sur la mise en œuvre des recommandations reçues, chantier sur lequel se penche la Délégation Interministérielle aux Droits de l'Homme en amorçant la préparation d'un plan national pour le suivi de la mise en œuvre desdites recommandations, et ce de concert avec les parties prenantes.