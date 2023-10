Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Octobre 2023

Burkina Faso : Sahel- Une réunion de terroristes éventrée à Taouremba

Des vecteurs aériens de l’armée burkinabè ont frappé des terroristes en plein réunion hier dimanche 1er octobre 2023 à Taouremba, dans la région du Sahel. Plusieurs malfaiteurs ont été tués, a appris l’AIB de sources sécuritaires. Le système d’alerte de l’armée burkinabè veille au grin. Ce dimanche 1er octobre 2023, les vecteurs aériens ont suivi à Taouremba, un groupe de terroristes qui se sont donné rendez-vous. L’objectif de ces criminels étaient de planifier des attaques contre les paisibles populations. Fort heureusement, les frappes préventives opérées par les vecteurs aériens ont permis de tuer les assassins. Selon les informations de l’Aib, les opérations se poursuivent. (Source : Aib)

Niger : attaque terroriste nord-ouest de TABATOL - 29 morts soldats tués

Un communiqué du ministère de la défense nationale publié, ce mardi 03 octobre 2023, fait état d'une attaque terroriste de suite d'une opération menée par le Forces de Défense et de Sécurité (Fds). Selon ce communiqué, du 26 septembre au 02 octobre 2023, les Forces de défense et de sécurité (Fds) ont mené une opération le long de la frontière avec le Mali afin de neutraliser la menace constituée par l'EIGS fortement implanté dans la zone. Le bilan provisoire de cette attaque est de vingt-neuf soldats sont tombés et deux ont été grièvement blessés. Pendant que plusieurs dizaines de terroristes neutralisés et quinze motos détruites. (Source : Anp)

Mali : Colonel-major Souleymane Dembélé - « L’armée récupérera toutes les emprises de la Minusma

Ce rendez-vous périodique était suspendu depuis quelques mois pour raison de travaux de réhabilitation de son bâtiment. Fraîchement promu colonel-major, Souleymane Dembélé dirige une équipe étoffée avec cinq nouveaux éléments venus de différentes unités des Forces de défense et de sécurité dont la police.Les échanges avec les hommes de médias ont eu lieu comme de coutume sur la situation sécuritaire des théâtres d’opérations. Les Forces armées maliennes (FAMa) sont plus que jamais déterminées à accomplir leur mission régalienne de défense du territoire, malgré la multiplication des attaques terroristes auxquelles elles font d’ailleurs face avec bravoure et professionnalisme. (Source : abamako.com)

Rca : Dossier Azor Kalité- La 1ère Chambre d’assise de la Cps s’est déclarée incompétente

La chambre d’assise de la 1ère section de la cour pénale spéciale (Cps) a déclaré son incompétence le vendredi 29 septembre dernier lors du verdict public rendu à la Cour Pénale Spéciale à Bangui. Ceci fait suite à la demande formulée par la défense des accusés de Kalite Azor et sa suite afin d’annuler les procédures. Au cours de l’audience de mise en état à huis-clos le 16 août 2023, le conseil des accusés représenté par Maitre Marius Bangati Ngbangboulé, a sollicité de la section qu’elle déclare recevables les exceptions préliminaires. Ensuite, la défense a demandé la libération des accusés à savoir, Kalite Azor, Charfadine Moussa, Antar Hamat, Wodjonodroba Oumar 0scar, accusés de crime de guerre, contre l’humanité. La Cour a rejeté la demande de la mise en liberté des accusés en détention formulée par la défense des accusés. (Source :abangui..com)

Gabon : Art africain- Cédé 150 euros à un brocanteur, un masque fang revendu à 4,2 millions d’euros

« Il faut faire preuve d'un peu de bonne foi et d'honnêteté. Mes clients n'auraient jamais cédé ce masque à ce prix s'ils avaient su qu'il s'agissait d'une pièce rarissime », a expliqué leur avocat, Frédéric Mansat Jaffré. L'affaire sera plaidée le 31 octobre devant le tribunal judiciaire d'Alès (Gard), dont la décision est attendue à la fin de l'année. En septembre 2021, ce couple d'Eure-et-Loire aujourd'hui âgé de 88 ans et 81 ans avait fait appel à un brocanteur pour se débarrasser des objets présents dans leur résidence secondaire du Gard qu'ils voulaient vendre, a précisé l'avocat, confirmant une information publiée par Le Monde. Ils lui cèdent notamment, pour 150 euros, un masque en bois sculpté ayant appartenu à un aïeul, ancien gouverneur colonial en Afrique. (Source : Presse locale)

Togo : Cpia 2023- Le pays enregistre la meilleure progression en Afrique

Le Togo continue d’améliorer ses performances en matière de réformes et de gestion publique. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale sur l’évaluation des politiques publiques en Afrique (Cpia 2023), publié récemment, le pays se révèle comme étant celui qui a enregistré la plus forte augmentation de sa note sur le continent. Concrètement, le Togo passe de 3.0 en 2016 à 3.7 en 2022, après avoir stagné pendant plusieurs années auparavant à l’indice de ce diagnostic annuel édité par l’institution de Bretton Woods. Le pays s’illustre particulièrement sur les indicateurs de la gestion économique, des politiques structurelles, ou encore des initiatives d’inclusion sociale et d'équité. Par contre, des efforts restent à faire au niveau des institutions du secteur public et de la gestion du secteur financier. (Source : alome.com)

Sénégal : Enseignement supérieur- L’université Cheikh-Anta-Diop affiche toujours porte close

Au Sénégal, les étudiants de l’université de Ziguinchor dans le sud du pays et de Saint-Louis dans le nord vont retrouver les bancs de l’université cette semaine après quatre mois de fermeture des campus. Une fermeture suite aux émeutes et aux manifestations de l’opposition qui avaient été particulièrement fortes en milieu universitaire en juin 2023. Mais, à Dakar, le campus de l’université Cheikh-Anta-Diop affiche toujours porte close alors que les appels à la réouverture se multiplient. «On veut la réouverture de l’Ucad rien de plus ! », peut-on lire sur la page Facebook de l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar. Sous chaque publication ou presque toujours les mêmes commentaires : « Nous réclamons l’ouverture de l’Ucad dès le mois d’octobre ». (Source : Rfi)

Nigeria : Consommation- Le syndicats suspendent leur appel à la grève nationale

Les deux principaux syndicats du Nigeria ont suspendu leur appel à la grève nationale, après l'annonce par le gouvernement de mesures pour compenser la hausse du coût de la vie, ont-ils annoncé lundi dans un communiqué conjoint. Cette grève illimitée devait démarrer mardi. Mais après des discussions dimanche et lundi entre le gouvernement et les deux syndicats, le Nigeria Labour Congress (Nlc) et le Trade Union Congress (Tuc), ces deux derniers ont accepté de suspendre le mouvement pour 30 jours. Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu avait annoncé dimanche une hausse temporaire du salaire minimum pour les travailleurs les moins bien payés et des transports publics moins chers, afin de compenser l'impact de ses récentes réformes économiques. (Source : africanews)

Ghana : Panier de la ménagère- Manifestation de l'opposition contre la crise économique

Des centaines de partisans de l'opposition au Ghana manifestaient mardi dans les rues de la capitale Accra pour dénoncer une inflation galopante et un chômage de masse, conséquences selon eux des politiques du gouvernement et de la Banque centrale. Habillés en noir et rouge, les manifestants brandissaient des pancartes dénonçant la gestion du gouvernement du Ghana, pays ouest-africain anglophone qui traverse l'une de ses pires crises économiques depuis des années. L'économie sera l'un des thèmes majeurs de l'élection présidentielle de 2024, qui doit désigner un successeur au président Nana Akufo-Addo, qui se retire après deux mandats comme prévu par la Constitution. « Arrêtez d'imprimer des billets pour financer le style de vie de Akufo-Addo », pouvait-on lire sur certaines des pancartes de cette manifestation organisée par le principal parti d'opposition, le National Democratic Congress (NDC), qui appelle à la démission du gouverneur de la Banque centrale, Ernest Addison, alors que l'inflation a atteint les 40%. (Source : africanews)

Guinée : Actualité politique- Comment Alpha Condé compte « fragiliser » Doumbouya

C’est désormais clair, deux ans après sa chute, Alpha Condé refuse d’abdiquer face au colonel Mamadi Doumbouya, son tombeur. Depuis la Turquie où il séjourne, l’ancien dirigeant guinéen s’est adressé à ses compatriotes « en tant que président de la République qui garde encore sa légitimité », qui d’après lui « n’a jusque-là pas été remise en cause par les urnes ». A l’occasion de l’an « 65 » de l’indépendance de la Guinée, l’ancien locataire du Palais Sékhoutouréyah a invité les guinéens à ne pas « accepter l’inacceptable et à continuer à se battre pour la restauration de la démocratie ». Un appel qui en dit long sur ses intentions. Au sein du Rpg arc-en-ciel, sa formation politique, ce message galvanise les « fieffés » du parti qui nourrissent encore l’espoir d’un retour aux affaires de leur champion. Certains ont d’ailleurs mis à profit le « 02 octobre » pour réclamer le retour d’Alpha Condé au pouvoir qui selon eux est élu jusqu’en 2026. « Nous allons faire partir les putschistes… », ont scandé sans cesse les jeunes du parti Jaune. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Accusée de pourvoyeur de migrants- Le gouvernement récuse ces allégations

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité refuse qu’on salisse l’image de la Côte d’Ivoire. Au cours d’une réunion technique tenue, le lundi 2 octobre, relative à l’immigration clandestine, le général Vagondo Diomandé a battu en brèche les allégations des États de l’Union européenne, notamment l'Italie, présentant son pays comme le 2e pays de point de départ des migrants. « A l’examen de ces accusations portées contre la Côte d’Ivoire, qui ne reposent que sur de simples déclarations de personnes en situation irrégulière, il est à noter que ces personnes ont été enregistrées par les services d’immigration de l’Italie. Aucune vérification n’a été effectuée avec les services compétents de la Côte d’Ivoire pour s’assurer de la nationalité ivoirienne de ces migrants ainsi que le recommande l’accord bilatéral conclu avec l’Union européenne », a dénoncé le ministre Vagondo. (Source : Fratmat.info)