Tunisie: Lutte contre la pauvreté - Signature d'un mémorandum d'entente ente la Tunisie et la Palestine

La Tunisie et la Palestine ont signé mardi un mémorandum d'entente dans le but d'échanger les expériences et de promouvoir les mécanismes permettant de lutter contre la pauvreté et de favoriser l »intégration des personnes handicapées.

Ce mémorandum d'entente qui a été signé par le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi et le ministre Palestinien de développement social Ahmed Majdelani a pour objectif de garantir la protection sociale, le transfert d'argent et les aides urgentes inscrites dans le cadre du programme de protection sociale et la formation professionnelle dans le domaine de l'économie solidaire, outre la lutte contre l'analphabétisme et l'autonomisation économique des femmes et des filles.

Selon cet accord, des sessions de formation seront organisées à l'intention des psychologues et sociologues dans les deux pays ainsi que des cadres travaillant dans le domaine du handicap, a souligné un communiqué publié aujourd'hui par le ministère des affaires sociales.

Le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi a indiqué que ce mémorandum d'entente permettra de renforcer les liens de fraternité tuniso-palestiniennes, réitérant le soutien de la Tunisie (président, gouvernement et peuple) à la juste cause palestinienne contre l'entité sioniste.

Le ministre a passé en revue l'expérience de la Tunisie en matière de lutte contre la pauvreté, l'analphabétisme, la prise en charge des personnes handicapées et la protection des enfants sans soutien familial ainsi que les mécanismes mis en oeuvre afin d'inclure cette catégorie de personnes sur le plan socio-économique, notamment à travers le programme Amen social et les sociétés communautaires, signalant que le mémorandum d'entente dans le domaine social signé entre la Tunisie et la Palestine permettra de consolider la coopération entre les deux pays frères.

De son côté, le ministre palestinien de développement social a salué l'expérience tunisienne dans le domaine social à la lumière des législations et mécanismes mis en oeuvre dans ce secteur, soulignant l'importance de l'échange des expériences entre les deux pays.

Il a souligné l'importance de la création des sociétés communautaires et leur rôles dans le développement à l'échelle locale et régionale, soulignant la disposition de son pays à s'inspirer de cette expérience modèle et de renforcer les relations avec la Tunisie dans tous les domaines.