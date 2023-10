Niger: Attaque terroriste nord-ouest de TABATOL- 29 morts et plusieurs terroristes neutralisés

Un communiqué du ministère de la défense nationale publié, le mardi 03 octobre 2023, fait état d'une attaque terroriste de suite d'une opération menée par le Forces de défense et de sécurité (Fds).

Selon ce communiqué exploité par l’Agence nigérienne de presse, du 26 septembre au 02 octobre 2023, les Forces de défense et de sécurité (Fds) ont mené une opération le long de la frontière avec le Mali afin de neutraliser la menace constituée par l'EIGS fortement implanté dans la zone. Cette opération a donné des résultats significatifs se traduisant par la neutralisation de plusieurs terroristes et la destruction de nombreux plots logistiques.

Au cours de leur retraite, indique le même communiqué, « un détachement des Fds a fait l'objet d'une attaque complexe au nord-ouest de TABATOL combinant l'utilisation d'Engin explosif improvisé (Eei) et des véhicules kamikazes par plus d'une centaine de terroristes en véhicules et à motos. Cette attaque a malheureusement causé la perte de plusieurs de nos vaillants soldats. Le bilan provisoire de cette attaque est du côté ami : vingt-neuf soldats sont tombés en héros et deux ont été grièvement blessés. Pendant côté ennemi : plusieurs dizaines de terroristes neutralisés ; Quinze motos détruites. Sans oublier la saisie d’une importante quantité d'armes et de munitions.

Par ailleurs, ajoute l’Anp, des communications des terroristes contraints au repli ont été interceptées et ont permis d'établir que ces criminels ont bénéficié d'une expertise extérieure.

Au nom du peuple nigérien et du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l'Etat, chef suprême des armées, le ministre d'état, ministre de la défense nationale, exprime en cette douloureuse circonstance, ses condoléances les plus émues aux familles des éléments des Fds tombés au champ d'honneur et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Il tient par ailleurs à rassurer la population que tous les efforts seront déployés pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national malgré les opérations de déstabilisation orchestrées par certaines puissances étrangères avec la complicité de traitres nigériens.