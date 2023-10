Algérie: Le Premier ministre reçoit le chef du Gouvernement tunisien

ALGER — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a reçu, mardi au Palais du Gouvernement, le chef du Gouvernement tunisien, M. Ahmed Hachani, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation, dans la cadre de la tenue de la 22e session de la Grande commission mixte de coopération algéro-tunisienne, prévue mercredi, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de leurs entretiens, "les deux parties ont mis en avant la profondeur des relations de fraternité et de solidarité qui lient les deux pays et les deux peuples frères et examiné l'état des relations algéro-tunisiennes", a précisé le communiqué.

Les entretiens ont également permis aux deux parties de "passer en revue les voies et moyens de consolider la coopération bilatérale dans divers domaines, à la lumière des orientations des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère, le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, visant à réaliser davantage de complémentarité stratégique et de développement solidaire et intégré", a ajouté la même source.

Dans ce cadre, le Premier ministre et le chef du Gouvernement tunisien ont réaffirmé leur "détermination à dynamiser la coopération bilatérale, à suivre les projets communs et à renforcer les échanges économiques, notamment à travers la coordination des politiques et l'évaluation régulière des différentes activités de coopération".

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, et du ministre des Transports, Youcef Cherfa, pour la partie algérienne, et du ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, M. Nabil Ammar, a conclu le communiqué.