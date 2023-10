Nigeria: Bayer Leverkusen - Nathan Tella fait les yeux doux au Nigéria

Nathan Tella, a exprimé son désir de représenter le Nigeria.

L'ailier du Bayer Leverkusen de 24 ans, est né en Angleterre de parents nigérians.

Bien qu'il soit éligible pour représenter l'Angleterre, Tella a révélé que son rêve était de jouer pour les Super Eagles.

« J'ai toujours dit depuis trois ou quatre ans que le Nigeria occupait une grande place dans ma vie, même si j'ai toujours été un « enfant de l'Angleterre » de Londres. Si j'avais l'occasion de jouer pour le Nigeria, je serais plus qu'heureux et je l'accepterais. J'ai déjà dit à mes parents et à mes amis que je le ferais. », a déclaré le joueur cité par le journal allemand Bild.

Tella a rejoint le Bayer Leverkusen, en provenance de Southampton pour un montant record de 20 millions d'euros.

L'ailier polyvalent s'installe progressivement dans le club. Il estime qu'il doit travailler dur pour impressionner le sélectionneur du Nigeria, Jose Peseiro.

« On ne vous convoque pas comme ça, il faut travailler pour ça et le mériter. Je veux faire mes preuves ici si j'ai l'occasion de jouer. Je veux continuer à me développer, aider l'équipe et le club. Si on m'appelle pour une convocation internationale, ce sera un bonus », a ajouté Tella.