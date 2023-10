Congo-Brazzaville: La cohésion sociale

La société humaine est diverse et complexe. Si notre pays, comme beaucoup d'autres à travers le monde, peut se vanter de cette diversité, celle-ci est quelques fois facteur de division et d'ostracisme. Couramment exploitée par des dirigeants médiocres, cette diversité est souvent source de conflit. Les rejets, les injures et les moqueries qui caractérisent parfois nos rapports quotidiens sont la parfaite illustration de la mauvaise exploitation de cette diversité. Pour résoudre le problème, il faut renforcer la cohésion sociale. Voici comment.

La cohésion sociale peut être définie comme un état de stabilité et d'harmonie au sein d'une société où les individus et les groupes se sentent liés les uns aux autres par un sentiment de solidarité, de confiance mutuelle et de respect. Dans une société cohérente, les citoyens partagent des valeurs communes, des normes sociales acceptées et des objectifs collectifs, ce qui favorise la paix, la stabilité et le bien-être pour tous. Ce n'est pas le cas partout. Dans certains pays, les citoyens sont catalogués péjorativement en fonction de leur origine tribale, ethnique voire raciale ou géographique.

Une société cohérente se distingue par la présence en son sein de certaines valeurs. Parmi celles-ci, on peut citer :

Le respect de la diversité : les sociétés sont souvent diversifiées sur le plan culturel, ethnique et religieux. La tolérance et le respect de la diversité sont essentiels pour maintenir la cohésion sociale. Cela signifie, accepter les différences et promouvoir l'inclusion.

La justice sociale : une société juste et équitable est celle où les opportunités et les avantages sont répartis de manière juste. L'injustice sociale peut miner la cohésion sociale en créant des tensions et des conflits. Cela concerne par exemple la mauvaise répartition des postes de responsabilité au sein de l'élite dirigeante, des quotas de recrutement au niveau de la fonction publique.

La participation citoyenne : la participation active des citoyens à la vie politique, économique et sociale est essentielle pour renforcer la cohésion sociale. La confiscation des leviers du pouvoir de décision par une tribu ou un lobi peut compromettre la cohésion sociale et mettre à mal l'unité nationale.

La solidarité : la solidarité indique le soutien mutuel entre les membres de la société, en particulier envers les plus vulnérables. Les systèmes de protection sociale, tels que les soins de santé universels et les filets de sécurité sociale, peuvent contribuer à renforcer la solidarité.

Au Congo, l'opération Lisungi et l'instauration de l'assurance maladie universelle sont de bons exemples pour améliorer l'offre de sécurité sociale.

L'éducation joue un rôle crucial dans la formation des valeurs et attitudes des individus. Une éducation de qualité qui prône les valeurs de tolérance, de respect et d'égalité contribue à la cohésion sociale.

Conclusion partielle

Une société cohérente est souvent plus résiliente aux crises et aux conflits internes, ce qui la rend plus apte à atteindre ses objectifs politiques, économiques et sociaux.

Cependant elle peut être influencée par de nombreux facteurs, notamment la politique, l'économie, la culture, l'histoire et les valeurs fondamentales de la société. Par conséquent, la promotion de la cohésion sociale peut nécessiter des politiques et des interventions spécifiques adaptées à chaque contexte.