Ethiopie: L'entrée de l'Éthiopie dans les BRICS stimulera la coopération Sud-Sud - Envoyé

<strong>Addis Ababa — L'entrée de l'Éthiopie dans le bloc des BRICS donnerait une impulsion majeure à la coopération sud-sud et favoriserait un développement socio-économique durable dans le monde entier, a déclaré l'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Jemal Beker.

L'ambassadeur a fait cette remarque lors d'une réunion avec l'ambassadeur du Brésil au Pakistan, Olyntho Vieira, selon l'ambassade d'Éthiopie à Islamabad.

L'ambassadeur a mis l'accent sur l'influence régionale et internationale de l'Éthiopie, ses immenses ressources naturelles et son importance géostratégique, en soulignant sa paix et sa sécurité, ses capacités de résolution des conflits et son potentiel économique dans un contexte mondial en rapide évolution.

Il a déclaré que l'entrée de l'Éthiopie dans les BRICS permettrait non seulement d'étendre l'influence du groupe, mais aussi de renforcer sa force collective et ses capacités institutionnelles.

L'ambassadeur a insisté sur la modernisation de l'économie éthiopienne, citant les réformes lancées par le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, de l'exploitation minière, de l'industrie manufacturière, des technologies de l'information et de la communication (TIC) et du tourisme.

Il a déclaré que la collaboration au sein des BRICS favoriserait l'intégration économique, le transfert de technologie, le partage des connaissances, la durabilité environnementale, l'accès à une éducation de qualité et aux services de santé, ainsi que le développement des infrastructures des membres du groupe.

L'ambassadeur Jemal a souligné l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la paix mondiale et du développement durable, en insistant sur le fait qu'elle croit fermement à la collaboration plutôt qu'à la concurrence.

Il a rappelé le rôle historique de l'Éthiopie en tant que l'un des fondateurs de la Société des Nations et des Nations unies, soulignant le dévouement et l'engagement de la nation à garantir la justice, la paix et la sécurité sur la scène mondiale.

L'ambassadeur brésilien Olyntho Vieira a salué le rôle constructif de l'Éthiopie dans la dynamique mondiale en évolution rapide et a souligné l'importance de la coopération sud-sud dans la promotion d'un développement socio-économique égal dans le monde entier.

Il a déclaré que le monde s'éloignait de la géopolitique pour se concentrer sur la géoéconomie et promouvoir l'intégration économique internationale.